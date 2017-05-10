5月10日
誰有份建立英國人身份？
維他命，不一定多就是好
自覺優越
包大人：如何履行企業社會責任？由 CSR 到 CSV 的概念
鄭立：神秘大地——燒山戰略篇
原人：石垣探索秘島　感受日本的善良
四大日本企業的黑暗命運
北韓的新人質外交
腹背受敵：日本神社的地產生意
遠古的宿敵將破土而出

誰有份建立英國人身份？

A+A-
最英國的英國人？　圖片來源：路透社
最英國的英國人？　圖片來源：路透社

由英格蘭聯邦（1649 年成立）到現今為人熟悉的英國，再到現在蘇格蘭等地蘊釀獨立，在合久必分的歷史裡，若論誰人有份塑造「英國」這個聯合王國的身份認同和文化，以下歷史人物大概會紀錄在案：

政治代表

  • 亨利八世（Henry VIII）
    1536 年，亨利八世在位期間，威爾斯被納入英格蘭，英語成為了威爾斯的官方語言，許多威爾斯人需學習英語。這除了令威爾斯人與英格蘭人多了接觸，也促成多段威爾斯人與英格蘭人的聯婚。一套共同語言、更緊密的親緣關係，埋下了讓兩地人感覺同體相連的種子。
  • 奧立佛·克倫威爾（Oliver Cromwell）
    自 1608 年開始，詹姆斯一世（James I） 及其子查理一世（Charles I）一直希望把英格蘭、愛爾蘭以及蘇格蘭統一收入他們皇朝的管治範圍。但天違人願，在英國內戰中，保皇黨（Cavalier）敗給在克倫威爾領導下的新模範軍，詹姆斯一世與查理一世擴張國土的願望，亦由克倫威爾接管。克倫威爾把查理一世送上了斷頭台、自任「護國公」，成立了英國第一個共和政府，英格蘭共和國，入侵蘇格蘭，再把統治權擴大至愛爾蘭，為三地人冠上共同的政治身份。

圖中為亨利八世。圖片來源： Wikipedia亨利八世。圖片來源： Wikipedia

學術代表

  • Joshua Childrey
    Childrey 是一個深受科學精神影響（他是培根方法的倡議者）的自然學家，其最廣為人知的成就，便是在 1660 年編寫了一本橫貫英格蘭、蘇格蘭以及威爾斯的自然史 Britannia Baconica。Childrey 試圖利用科學方法，以自然考古的方法側面說明讓英國人成為英國人的 「Britishness」。按他形容，自己的書就猶如一面鏡子，旨在讓人認識自己，而不是純綷認知自然知識。
  • Edward Lhuyd
    Lhuyd 是一名威爾斯自然歷史學家。 1699 年的炎夏，Lhuyd 沿經愛爾蘭港口市德羅赫達（Drogheda），好奇走入當地遺址，意想不到的是，他發現到裡面與英格蘭巨石陣（Stonehenge）的相似之處，再據此估計愛爾蘭與英格蘭在前羅馬時期受同一波文化滋養。自此，他窮大半生從語言、習俗等方面找實質證據來證明英國各處，實際上是文化同源。

Edward Lhuyd 所寫的 《 Archaeologia Britannica 》 。圖片來源：Dreweatts & Bloomsbury AuctionsEdward Lhuyd 所寫的 《 Archaeologia Britannica 》 。圖片來源：Dreweatts & Bloomsbury Auctions

何為英國性？英國有多英國？有甚麼活動最英國？歷來不斷有人探問。英國人的身份認同仍在更新變化之中，下一個歷史關口又會不會是脫歐？

相關新聞

張鼎源：不要再問我多大，你喜歡便好了——無年份標示（NAS）的逆襲

真的有所謂「民族性（格）」？

小農 DNA？民族性格這回事

Tienanmen Guard

陶傑：守護的一片淨土

工黨領袖郝爾賓（Jeremy Corbyn）圖片來源：路透社

陶傑：一蹶不振的英國工黨

美洲原住民各部落之間的基因配對吻合度相當高，卻與亞洲人種差異甚大，間接證實白令陸橋滯留假說。　圖片來源：G. Mülzel

美洲第一批移民

官方認證：丹麥人最幸福，包括嬰兒。

丹麥嬰兒憑甚麼不愛哭？

bloody_mary

陶傑：她只做了九天女王

圖片來源：路透社

Live Norish：挪威社會的 Janteloven

本月熱門

Anschluss sudetendeutscher Gebiete

把 卐 字傳入德國的男人

shutterstock_214066240

懶，但又瘦又好體能的動物

圖片來源：路透社

陶傑：杜林普的傲慢

圖片來源：路透社

說的是日本製，靠的卻是外勞


昨日要聞
  1. 【法國大選】Slavoj Žižek：惡性循環開始
  2. 是時候食蟲了？
  3. 矽谷 CEO 具備甚麼人格？
  4. 方俊傑：「時代偽證者」——感性與理性的對決
  5. Live Norish：別墅謀殺案——瑞典版的「汪海澄」
  6. 張景宜：想別人愛你　先要獨善其身
  7. 求職前請打扮：日本美容界的藍海
  8. 水果表面的薄膜從哪來？
  9. 英國「第 9 大銀行」：父母銀行
  10. 陶傑：享受地久天長
星級話題
脫歐|民主|單身|年輕人|企業家|旅遊|社交媒體|挪威|瑞典|反恐|澳洲|杜林普|生態|污染|心理學|英超|環保|失業|奧斯卡|奧運|希拉莉|家長|Facebook|運動|宗教|學習|香港|睡眠|總統|移民|恐怖主義|敍利亞|企業管理|Startup||毛澤東|科技|愛情|小說|情緒|潮流|希特拉|女性|公投|美劇|電影|性愛|氣候變化|經濟|全球暖化|網絡|醫療|非洲|貧富懸殊|考古|大數據|太空|文學|中東|共和黨|全球化|智能手機|研究|英語|倫敦|哲學|衣著|第二次世界大戰|出版|ISIS|房屋|設計|台灣|自由|金融|工作|西班牙|廣告|日劇|健康飲食|基因|意大利|教育|音樂|美國大選|插畫|伊斯蘭|城市|足球|戰爭|林鄭月娥|眼疾|大腦|消費|創業|Brexit|google|閱讀|樓市|遊戲|丹麥|投資|語言|納粹|歷史|AI|特首選舉|曾俊華|難民|機械人|App|梁振英|奧巴馬|北韓|傳媒|社交|大選|生物學|恐怖分子|飲食|美國總統|糧食|商業|時尚|里約奧運|企業|記憶|桌遊|溝通|Netflix|親子|生活|人工智能|特首|特朗普|品牌|攝影|逃稅|NASA|食物|建築|動物|恐襲|疾病|藝術|board game|子女|歐盟|兩性|時裝