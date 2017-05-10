誰有份建立英國人身份？

政治代表
- 亨利八世（Henry VIII）
1536 年，亨利八世在位期間，威爾斯被納入英格蘭，英語成為了威爾斯的官方語言，許多威爾斯人需學習英語。這除了令威爾斯人與英格蘭人多了接觸，也促成多段威爾斯人與英格蘭人的聯婚。一套共同語言、更緊密的親緣關係，埋下了讓兩地人感覺同體相連的種子。
- 奧立佛·克倫威爾（Oliver Cromwell）
自 1608 年開始，詹姆斯一世（James I） 及其子查理一世（Charles I）一直希望把英格蘭、愛爾蘭以及蘇格蘭統一收入他們皇朝的管治範圍。但天違人願，在英國內戰中，保皇黨（Cavalier）敗給在克倫威爾領導下的新模範軍，詹姆斯一世與查理一世擴張國土的願望，亦由克倫威爾接管。克倫威爾把查理一世送上了斷頭台、自任「護國公」，成立了英國第一個共和政府，英格蘭共和國，入侵蘇格蘭，再把統治權擴大至愛爾蘭，為三地人冠上共同的政治身份。
亨利八世。圖片來源： Wikipedia
學術代表
- Joshua Childrey
Childrey 是一個深受科學精神影響（他是培根方法的倡議者）的自然學家，其最廣為人知的成就，便是在 1660 年編寫了一本橫貫英格蘭、蘇格蘭以及威爾斯的自然史 Britannia Baconica。Childrey 試圖利用科學方法，以自然考古的方法側面說明讓英國人成為英國人的 「Britishness」。按他形容，自己的書就猶如一面鏡子，旨在讓人認識自己，而不是純綷認知自然知識。
- Edward Lhuyd
Lhuyd 是一名威爾斯自然歷史學家。 1699 年的炎夏，Lhuyd 沿經愛爾蘭港口市德羅赫達（Drogheda），好奇走入當地遺址，意想不到的是，他發現到裡面與英格蘭巨石陣（Stonehenge）的相似之處，再據此估計愛爾蘭與英格蘭在前羅馬時期受同一波文化滋養。自此，他窮大半生從語言、習俗等方面找實質證據來證明英國各處，實際上是文化同源。
Edward Lhuyd 所寫的 《 Archaeologia Britannica 》 。圖片來源：Dreweatts & Bloomsbury Auctions