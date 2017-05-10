陶傑：將危機傳給孫子的馬克宏

法國總統大選，小鮮肉總統勝出，但極度愛國、亦即極右女候選人馬琳勒龐，有法國女版杜林普之稱的女狂人雖然落敗，卻取得全國三份一共超過 1,000 萬選票。

這是甚麼意思？意思就是，如果你把馬琳勒龐代表的國民陣線當做一種病毒，那麼雖然法國在這場選舉的感冒痊癒過來，但感冒病毒仍然潛伏在體內，並沒有因為一次普選的民主洗禮，形成對病毒的抗體，更遑論將病毒消除。

新任這位年輕總統馬克宏，政綱如一杯雞尾酒。擁抱自由市場，也繼續支持全球化；又主張減稅，同時又要增加社會福利。對於新移民，馬克宏立場曖昧，因為畢竟法國全國人口多達十分一是阿拉伯裔移民，馬克宏只能處處拘謹，辛苦找尋中間落墨之處，例如他反對在公共場合施行阿拉伯婦女面紗黑袍的禁令，但卻同時加強法國教育中的法語文化主流。馬克宏又規定：新移民入籍，一定要通過法文考試。凡此種種，都暗中吸納了所謂極右的政見：法蘭西優先，維護法國天主教主流文化的地位，不相信「文化多元」，撥亂反正，自然令人欣喜。

法國人畢竟有大革命遺傳的左派傳統，寧左勿右，法國人是很難被改造成為法西斯的，因為文化基因非常不同。然而，馬克宏的這種自助餐式的雜牌和稀泥政策，不左不右，只能暫時延遲危機的總爆發。像路易十四種下的種種禍根，經歷了路易十五，社會還相安無事，但到了路易十六，才天翻地覆。

馬克宏就像路易十五。這位國王，是一位很柔弱的人，甚至有一點女性化，因此深得婦女歡心。路易十五是一位過渡的國王，擊鼓傳花，將危機傳給了他的孫子。

未來五年，可以肯定的是，法國會陸續有恐怖襲擊，法國總統會繼續發表譴責恐怖分子，法國民眾會繼續在災場獻花點蠟燭。