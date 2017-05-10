沒有工作的世界，人生還有甚麼意義？

60 年代個人電腦面世、70 年代流動電話誕生、90 年代互聯網開放給公眾、2000 年代智能手機開始大行其道，現代大家開始談論 AI、VR（虛擬實境）技術。科技進步，機械人及人工智能最終將取代人類大量工作，很多人失業。有人失業，政府應該人人派錢度日，故事終……咦？

這篇未來誌輕描淡寫，實際固然不可能如此，至少全民基本收入不是輕易能爭取得到。而失業除了沒有收入，還需考慮一件事，這班無工做的人，將來如何度日？耶路撒冷希伯來大學講師 Yuval Noah Harari，同時為 Sapiens: A Brief History of Humankind 及 Homo Deus: A Brief History of Tomorrow 作者，日前在衛報撰文，探討沒有工作的世界，人生該有甚麼意義。

Harari 認為，在 2050 年，那時問題不是不能創造職位，而是如何能創造人類能勝過電腦的新工作，最終一班新社會階級將會出現，就是「無用階層」。他們不是失業，而是不能就業。假如這班無用階層有幸得到基本收入，可以混日子，但他們每日又可以做甚麼？或許是打機吧，屆時 3D 虛擬技術已相當成熟，在遊戲世界猶如處於真實世界。不過 Harari 則提出另一個可能的消遣：宗教，就像數千年來人們所追逐的意義。

宗教在他看來，竟也算是一種虛擬遊戲，種種的規條只源自人類的想像，沒有自然的法律規範人不得吃豬肉，不得同性戀等。這些教徒則在他們的虛擬實境遊戲中做不同的任務「得分」，當完成了這一關，便進入下一關的遊戲，例如天堂。

反過來，電子遊戲也像宗教，如去年一度大熱的 Pokemon Go。Harari 帶他的侄子逛街時，侄子看著手上的智能電話，雀躍地追尋和捕捉精靈，但對於 Harari 來說，他是完全看不見精靈的，因為他沒有帶電話。在 Harari 身處的耶路撒冷城，真實世界只有石頭和房屋。聖靈是看不見的，只有通過智慧之書，如聖經、可蘭經，才能看見聖靈或天使。

消費主義也像 VR 遊戲，有樓有車、可以周遊列國，你便得分，當你的得分比其他人要多，你便自覺贏了這局遊戲。有些人或許真的享受他們開靚車、去旅行，同時有些人也許真的也享受禱告、或進行儀式的時候，就如他侄子也享受捉精靈的樂趣；其實通過甚麼在刺激大腦，讓大腦感到愉快並不重要，重點是「意義」是自己大腦所賦予，有意義的人生的人類自己所創造的虛構故事。

在以色列，有一部分猶太教教徒是不工作的，他們用上一生的時間來研究經文，實踐經文習俗。他們及其家庭未至於餓死，或因他們的妻子會工作賺錢，也有些是得到政府援助，使他們最多只是處於清貧，但尚能維生。可是，這些教徒卻得到比以色列社會大多人還要高的滿足感，以色列的快樂度長居國際前列。

再如有些人愛宅在家中，他們也許並不在意每天只吃薄餅、喝汽水，打打機便過一天，他們不為此感到沉悶。可見，虛擬實境在未來將能提供「無用階層」的生命意義，虛擬實境可以是電子遊戲，也可以是宗教，或其他思想主義。結論是，工作不是人生的唯一意義，意義是由自己所創造和掌握。