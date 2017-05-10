包大人：如何履行企業社會責任？由 CSR 到 CSV 的概念

今時今日，香港各大財團公共企業都會實行一些社會責任（Corporate Social Responsibility，簡稱 CSR）的項目，以回應市民對他們回饋社會和道德上的要求。港交所今年開始更要求上市公司年報要包括環境、社會及管治報告。這些機構亦明白，聲譽與業務表現直接關係，因此他們都願意投放資源。

一般人認為，CSR 就等於大企業捐錢，又或者哪些長跑、渡海泳、演唱會等慈善籌款活動。不過，這只算是狹義的 CSR。真正 CSR 是指，企業的營運方式除了要達到道德、法律及公眾要求的標準外，進行商業活動時亦須考慮到相關持份者的利益。換言之，企業除了考慮自身的營運情況外，同時要加入對社會，以至自然環境造成影響的考量，其商業運作必須符合可持續發展原則。

最近，南豐集團就示範如何「豪搞」CSR，將有半個世紀歷史的南豐紗廠，並斥資 7 億元將其活化，改名為 The Mills，建設一個以時裝為主題的平台，為年輕設計師創業者提供價格相宜創作室、零售店舖、展覽及時裝表演的場地。

但事實上 CSR 是 60 年代的産物，即將進入 60 歲退休年齡，而經過超過半世紀的發展，這概念已有進化的需要。

問題是 CSR 是比較單向，捐贈施予的成分較高，而 CSR 項目一般都是由企業長期提供財務補貼，在今日提倡伙伴、互動和可持續的社會未必最奏效。

最新興起的是 CSV（Creating Share Value），由兩位哈佛學者 Michael Porter 和 Mark Kramer 提出，認為企業的社會項目亦需要有 business case，才可長時間的製造價值。這概念近年來廣受歐美企業採用，其中一個最佳例子是電訊巨企 Vodafone 在非洲以 2G 電話短訊功能和士多合作搞線上銀行提存服務，做生意之餘解决農民缺乏銀行服務的問題。

如果要做到 CSV，達致可持續發展，以南豐紗廠的例子來說，機構或可聘請昔日的女工，為遊客提供導賞服務，分享盛極一時的「工廠妹萬歲」時光，這樣不僅能創造就業機會，推動口述歷史，更能吸引遊客並帶動荃灣區的發展，亦是一門有利可圖的生意。