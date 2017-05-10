全靠「專注」，SONY 王者歸來

今年，將會是 SONY 王者歸來的一年？

2012 年前，SONY 創下史上最大虧損，路透社曾引述分析師當時的話：「SONY 這個品牌，不值得消費者多花錢購買。」網路也流傳著「SONY 今天破產沒？」的笑話。

然而今年 4 月底，SONY 內部財報時預估，2017 會計年度營利可望年增 73%，金額是 5,000 億日元（約 345 億港元）。這個數字，比華爾街預估的更加樂觀。若一切按照劇本走，SONY 將創下 20 年來最佳紀錄。

比營業額跑得更快的，是股價。過去一年來 SONY 股價已經飆升 35%。分析師認為，虛擬實境（VR）、雲端遊戲、音樂串流和高速影像感測器，這四大領域，猶如四把鋒銳的武士刀，是帶動 SONY 獲利激增的關鍵。而打磨出這四把刀的，是 SONY 現任行政總監平井一夫。5 年前，他在公司最谷底的時候接下這個虧損爛攤，如今卻繳出驚人漂亮的成績單，關鍵只有兩個字：「專注」。

2012 年，平井一夫上任，大刀闊斧砍掉所有非核心業務。除了裁員超過 1 萬人，他還將東京及紐約總部的大樓，分別以 11 億美元及 12 億美元賣掉，出售原本 SONY 與 Sharp 合資的液晶面板（LCD）公司股份，把化學業務賣給日本發展銀行；甚至連 VAIO ——這個享譽全球、讓 Steve Jobs 為之驚艷的筆電品牌，他也一眼不眨地賣掉。

一手砍，一手精。他把騰出來的資源，專心磨亮能戰鬥的刀，包括加強遊戲機 PS4 競爭力，收購美國雲端遊戲公司；為虛擬實境鋪路，買下比利時影像感測器廠商 SoftKinetic；並將東芝 CMOS 半導體部門納入旗下，以維持手機零件地位。

過去 SONY 強調技術至上，造成各部門間壁壘分明，衍生了嚴重的本位主義問題。平井因此成立新的「用戶體驗部」，凌駕在數位相機、遊戲、電視、筆電等事業部之上，整合各部門資源，建構出新的「One Sony」。這個改革引發了工程師強烈的抨擊與質疑：「你這是抽掉了 SONY 的靈魂！」但平井一夫淡淡地說：「這些都不會賺錢。」、「有人不喜歡我的決定？沒關係，事情就是這樣。我從不做歡迎度測試，我是來管理公司的。」

自幼在美國長大，能操流利英、日語的平井一夫，之所以能出任行政總監，正是當年在遊戲部門立下戰功。

2006 年，SONY遊戲主機 PS3 挾著前兩代的成功強勢登場。當時「PS之父」久多良木健帶著技術至上的驕傲，以超高的硬體標準，加上砸下 20 億美元獨立開發的 Cell 處理器與兩大對手：微軟的 Xbox 360 以及任天堂的 Wii 區隔。

自負又專橫的他，想仿效蘋果靠獨有規格打造封閉生態系，卻讓遊戲開發商的難度與成本大幅提高。PS3 推出一年，能支援的遊戲卻僅寥寥幾款。相較開創出嶄新體驗、售價卻只要一半的 Wii，以及表現漸入佳境的Xbox，PS3 顯得既昂貴又高傲，銷售慘澹不堪，久多良木健因此去職。繼任者正是平井一夫。

他接手的第一步就是改變策略，打破封閉生態，提供開發商技術支援，重新招攬合作夥伴，建設遊戲開發商聯盟。接下來的幾年都推出令玩家驚艷的作品，逐步挽回玩家的心，終於在 2013 年從 Xbox 手中奪回市場，遊戲部門自此轉虧為盈。

捨棄技術至上的迷思，回歸用戶本質，平井一夫因而帶領 SONY 再創高峰。