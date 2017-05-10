5月10日
全靠「專注」，SONY 王者歸來
「同行審查」造假　中國論文被撤回數居冠
陶傑：將危機傳給孫子的馬克宏
沒有工作的世界，人生還有甚麼意義？
誰有份建立英國人身份？
維他命，不一定多就是好
自覺優越
包大人：如何履行企業社會責任？由 CSR 到 CSV 的概念
鄭立：神秘大地——燒山戰略篇
原人：石垣探索秘島　感受日本的善良

全靠「專注」，SONY 王者歸來

A+A-

sony

今年，將會是 SONY 王者歸來的一年？

2012 年前，SONY 創下史上最大虧損，路透社曾引述分析師當時的話：「SONY 這個品牌，不值得消費者多花錢購買。」網路也流傳著「SONY 今天破產沒？」的笑話。

然而今年 4 月底，SONY 內部財報時預估，2017 會計年度營利可望年增 73%，金額是 5,000 億日元（約 345 億港元）。這個數字，比華爾街預估的更加樂觀。若一切按照劇本走，SONY 將創下 20 年來最佳紀錄。

比營業額跑得更快的，是股價。過去一年來 SONY 股價已經飆升 35%。分析師認為，虛擬實境（VR）、雲端遊戲、音樂串流和高速影像感測器，這四大領域，猶如四把鋒銳的武士刀，是帶動 SONY 獲利激增的關鍵。而打磨出這四把刀的，是 SONY 現任行政總監平井一夫。5 年前，他在公司最谷底的時候接下這個虧損爛攤，如今卻繳出驚人漂亮的成績單，關鍵只有兩個字：「專注」。

SONY 行政總監平井一夫
SONY 行政總監平井一夫

2012 年，平井一夫上任，大刀闊斧砍掉所有非核心業務。除了裁員超過 1 萬人，他還將東京及紐約總部的大樓，分別以 11 億美元及 12 億美元賣掉，出售原本 SONY 與 Sharp 合資的液晶面板（LCD）公司股份，把化學業務賣給日本發展銀行；甚至連 VAIO ——這個享譽全球、讓 Steve Jobs 為之驚艷的筆電品牌，他也一眼不眨地賣掉。

一手砍，一手精。他把騰出來的資源，專心磨亮能戰鬥的刀，包括加強遊戲機 PS4 競爭力，收購美國雲端遊戲公司；為虛擬實境鋪路，買下比利時影像感測器廠商 SoftKinetic；並將東芝 CMOS 半導體部門納入旗下，以維持手機零件地位。

過去 SONY 強調技術至上，造成各部門間壁壘分明，衍生了嚴重的本位主義問題。平井因此成立新的「用戶體驗部」，凌駕在數位相機、遊戲、電視、筆電等事業部之上，整合各部門資源，建構出新的「One Sony」。這個改革引發了工程師強烈的抨擊與質疑：「你這是抽掉了 SONY 的靈魂！」但平井一夫淡淡地說：「這些都不會賺錢。」、「有人不喜歡我的決定？沒關係，事情就是這樣。我從不做歡迎度測試，我是來管理公司的。」

自幼在美國長大，能操流利英、日語的平井一夫，之所以能出任行政總監，正是當年在遊戲部門立下戰功。

Playstation 3

2006 年，SONY遊戲主機 PS3 挾著前兩代的成功強勢登場。當時「PS之父」久多良木健帶著技術至上的驕傲，以超高的硬體標準，加上砸下 20 億美元獨立開發的 Cell 處理器與兩大對手：微軟的 Xbox 360 以及任天堂的 Wii 區隔。

自負又專橫的他，想仿效蘋果靠獨有規格打造封閉生態系，卻讓遊戲開發商的難度與成本大幅提高。PS3 推出一年，能支援的遊戲卻僅寥寥幾款。相較開創出嶄新體驗、售價卻只要一半的 Wii，以及表現漸入佳境的Xbox，PS3 顯得既昂貴又高傲，銷售慘澹不堪，久多良木健因此去職。繼任者正是平井一夫。

他接手的第一步就是改變策略，打破封閉生態，提供開發商技術支援，重新招攬合作夥伴，建設遊戲開發商聯盟。接下來的幾年都推出令玩家驚艷的作品，逐步挽回玩家的心，終於在 2013 年從 Xbox 手中奪回市場，遊戲部門自此轉虧為盈。

捨棄技術至上的迷思，回歸用戶本質，平井一夫因而帶領 SONY 再創高峰。

相關新聞

shutterstock_632187794

四大日本企業的黑暗命運

東京工業大學榮譽教授大隅良典日前獲頒諾貝爾生理學醫學獎，為日本第 22 人於自然科學界奪得桂冠。　圖片來源：路透社

諾獎量產國：日本的科研實力

手機爆炸和炒賣的新聞成為近日城中熱話。

綠色和平：三星 Note 7 與蘋果 iPhone 7 有掀起「手機革命」嗎？

圖片來源：wikia

紅眼：不怕生壞命，最怕改壞名

「計劃性淘汰」是指生產商縮短產品壽命，加速折舊和損壞，讓消費在一定期限後購買新產品。　圖片來源：iStock

為何手機總是那麼快壞？

SONY 行政總監平井一夫

全靠「專注」，SONY 王者歸來

shutterstock_635090558

沒有工作的世界，人生還有甚麼意義？

圖片來源：路透社

自覺優越

本月熱門

Anschluss sudetendeutscher Gebiete

把 卐 字傳入德國的男人

shutterstock_214066240

懶，但又瘦又好體能的動物

圖片來源：路透社

陶傑：杜林普的傲慢

圖片來源：路透社

說的是日本製，靠的卻是外勞


昨日要聞
  1. 四大日本企業的黑暗命運
  2. 北韓的新人質外交
  3. 腹背受敵：日本神社的地產生意
  4. 遠古的宿敵將破土而出
  5. 【法國大選】Slavoj Žižek：惡性循環開始
  6. 是時候食蟲了？
  7. 矽谷 CEO 具備甚麼人格？
  8. 方俊傑：「時代偽證者」——感性與理性的對決
  9. Live Norish：別墅謀殺案——瑞典版的「汪海澄」
  10. 張景宜：想別人愛你　先要獨善其身
星級話題
生物學|戰爭|單身|經濟|特朗普|北韓|逃稅|大腦|非洲|污染|宗教|性愛|特首|情緒|飲食|傳媒|廣告|Startup|環保|生態|文學|教育|創業|糧食|年輕人|香港|貧富懸殊|企業管理|溝通|太空|google|學習|英超|希拉莉|自由|衣著|愛情|睡眠|考古|記憶|社交|人工智能|歷史|民主|動物|奧巴馬|恐襲|插畫|健康飲食|品牌|社交媒體|遊戲|公投|智能手機|工作|金融|食物|眼疾|研究|網絡|納粹|兩性|房屋|大選|恐怖分子|西班牙|日劇|移民|反恐|敍利亞|電影|歐盟|中東|挪威|共和黨|恐怖主義|希特拉|家長|疾病|瑞典|哲學|伊斯蘭|意大利|運動|總統|親子|潮流|奧斯卡|曾俊華|美劇|女性|足球|梁振英|消費|時尚|林鄭月娥|第二次世界大戰|澳洲|英語|小說|美國大選|ISIS|失業|心理學|AI|音樂|投資|毛澤東|攝影|商業|基因|台灣|科技|大數據|奧運|設計|脫歐|Brexit||里約奧運|丹麥|全球化|倫敦|難民|時裝|生活|子女|企業|建築|出版|App|杜林普|桌遊|企業家|樓市|閱讀|NASA|語言|Netflix|城市|美國總統|board game|藝術|旅遊|氣候變化|醫療|機械人|全球暖化|特首選舉|Facebook