5月10日
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「同行審查」造假　中國論文被撤回數居冠

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圖片來源：Matt Buck / Flickr
圖片來源：Matt Buck / Flickr

科學期刊及論文接連爆出造假醜聞，令科學研究信譽成疑。上月底科學期刊「腫瘤生物學」宣布撤回 107 篇集體造假的中國論文，也引起對中國學者信用的關注。專門報道論文被撤情況的「Retraction Watch」翻查舊帳，2012 年至 2016 年期間，發現中國論文因同行審查環節造假被撤數居冠全球，遙遙領先其他國家。

根據記錄，中國學者的論文多年來不乏因虛報實驗數據剽竊研究偽造同行審查，而被撤回收場的事例，當中尤以在同行審查環節作怪為多。期刊的同行審查制度原來的用意，是通過讓同領域專家過目論文並提出意見，確保論文合理可信。由於部分科學期刊會允許論文作者自行推舉合適的專家審查論文，讓有心作假者有機可乘。以「腫瘤生物學」撤文事件為例，涉事的論文作者先向期刊推薦有名望的專家，並附以虛假聯絡電郵，其後通過假電郵假冒專家名義提交同行審查意見，以便自己撰寫的論文順利刊登於期刊。

據「Retraction Watch」統計，在 2012 至 2016 年間，共有 498 篇論文因同行審查問題遭撤回，當中有 276 篇就出自中國學者之手，佔總數一半有餘。

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「Retraction Watch」曾被英國醫學期刊前主編 Richard Smith 讚揚為「近年最佳科學革新之一」，由紐約大學卡特新聞所的科學作家 Ivan Oransky 「胃腸病學與內腔鏡術新聞」編輯 Adam Marcus 於 2010 年創立，密切追蹤科學及醫學論文造假問題，Oransky 指：「我們一直有監察各個數據庫，我相信我們網站已記錄絕大部分同行審查造假的論文。」

中國論文造假數高企，似乎不能完全歸咎於科學論文總發表數。根據 Nature Index（一整合共計 68 間高質素科學期刊發表的論文數據庫）的資料，儘管中國屬論文發表五大國，其發表數其實少排首位的美國近 3 倍，而美國過去 5 年因同行審查問題遭撤回的論文數只有 1 篇；其他發表數與中國相近的國家，如德國和英國也只有 1 篇撤回記錄，發表數排名第 5 的日本，論文撤回數更為 0。

不過分析也指出，問題與近年中國學者刊登論文數暴升脫不了關係，統計顯示，中國論文數目從 2012 年的 6,587 篇增加至去年的 9,721 篇，這些論文多倚賴第三者（或公司）幫忙翻譯、修改論文格式、提交論文，外判趨勢讓中間人產生乘制度之便造假的念頭。Oransky 指：「大部分日本科學家都能書寫流暢英文，即使不諳英語者都能獲所屬大學的翻譯服務，無需像中國學者般尋求不擇手段的第三者公司服務。」

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