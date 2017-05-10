5月10日
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維他命，不一定多就是好

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凡事過猶不及，維他命也一樣。對於缺乏某種營養素的人，維他命補充品確是健康恩物，但若你已從膳食吸收足夠，再多的維他命丸或注射，都是得物無所用。萬一攝取過量，輕則浪費金錢，重則反會傷身。註冊營養師 Cara Rosenbloom 近日就在「華盛頓郵報」撰文，綜合個人見解及多名同業的建議，打破大眾對維他命「愈多愈好」的迷思。

Rosenbloom 在文中指出，像維他命 C 及維他命 B 群等水溶性維他命，一經攝取就無法存在體內，只會隨尿液排走。但攝取過量，不僅是「倒錢落海」，還有以下後果：每日攝取逾 100 毫克的維他命 B6，能造成嚴重神經損傷，對身體活動失控；每日攝取逾 2,000 毫克的維他命 C，可引致腹瀉及增加患腎石風險；每日攝取逾 1,000 毫克的葉酸，足以增加患維他命 B12 缺乏症的風險。

屬脂溶性的維他命 A、D 及 E，則會在攝取後留於體內，這意味著比起水溶性維他命，更易構成風險。註冊營養師 Susan Barr 警告：「過度攝取維他命 A 可導致嬰兒先天缺陷、肝臟問題和骨骼異常；維他命 B 吸收過多則可引致多種出血問題，亦與增加患前列腺癌的風險有關。」維他命 D 更因被吹捧可提高免疫力及降低患癌風險，往往會被過份攝取。Barr 提醒，每天最好別攝入多於 4,000 國際單位，以免日後患有心血管疾病的風險和死亡率提高。

Barr 曾參與制定在北美廣泛使用的「參考膳食攝取量」，供公眾及專家建立營養所需、評估飲食狀況及釐定業界標準。她指出，從食物難以吸收過量的單一維他命，因此「透過健康飲食來滿足維他命所需，永遠都是最好。」惟她補充：「在某些情況，例如對年過五十的成年人，或會建議維他命 D 及 B12 的補充品，因他們可能缺乏這些營養素。」

可惜，我們縱有自知之明，意識到飲食習慣欠佳，卻無志氣毅力「改邪歸正」，因而每日服食綜合維他命，視之為「保險良策」。Rosenbloom 在文中指出，假如沒吃過量，綜合維他命基本安全，惟切忌每日吃過於一粒。Barr 亦提醒：「當你選擇一種補充品，最好找那種所提供的任何營養素，都不會超出每日建議攝取量的 100%。這有助將潛在傷害減至最低。」

至於靜脈注射維他命，供應商宣揚其用途多多，可抗衰老、提供無限體力和燃燒脂肪。不過，加拿大亞伯達大學健康法律研究所研究總監 Timothy Caulfield 教授直言：「據我所知，現時沒有任何證據支持這個靜脈注射治療趨勢。」他解釋，這些治療被包裝成一種能讓維他命繞過腸道的方法，將維他命直接注入細胞之間的空隙，但自己試過靜脈注射後，「沒感到有何神奇震撼。」

Caulfield 表示：「大眾似是熱愛維他命。我們不能忘記的是，這是個龐大市場，而在流行文化界中，很多人正鼓吹『多就是好』的訊息。然而，事實上，根本沒有確實證據支持這理論。我們的身體需要的，是正好份量的維他命，而我們絕大部分人，都可以從健康飲食中吸取。」

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