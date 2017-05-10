原人：石垣探索秘島　感受日本的善良

5月10日
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第一次聽到「祖母綠」一詞是台灣遊記形容石垣島的海灘，後來才知道祖母綠是極名貴的綠寶石，2,000 年前的埃及人已視為上品。如何用珠寶形容海灘，當我踏出石垣機場，30 分鐘的車後，到達川平灣，就明白「祖母綠」的「綠」何等的高尚和瑰麗。從川平灣的小山向下望，星羅其布的小島，浮在綠色海上，鑲嵌著白色的沙灘，陽光照射下，閃閃生光，真是如同綠寶石般印象難忘。

石垣之好

川平灣的美，令我驚訝，但只是頭盤，最美麗的地方如同其他海島國度，如︰塞舌爾、馬爾代夫都在外島。石垣島位於八重山群島，亦包括︰西表島、波照間、竹富島、新城島等大小不一的島嶼。

八重山群島的島嶼面積都不大，石垣島開車走遍一圈只需 3 小時，面積僅比大嶼山大上不足 2 倍，人口只有 4 萬 5,000 人。她們的好，在於交通便利、遊客不多和景點多元化。

石垣島位於沖繩之南，隸屬沖繩縣，距離台北只需 1 小時的機程。近年廉價開通本港至當地航線，遇上特價的時候，來回只需約 1,000 港元，比起台灣的機票更便宜，2 小時的機程就可享受日本級的消費，實在奢侈。當地，遊客不算太多，除了川平灣有外國的郵輪遊客作短暫停留，基本上，都是日本遊客為主。中國遊客更屬少數，不會如大阪和東京，鮮見普通話的專門櫃位。當然商業化較低的石垣島，有利，也有弊，英文的資訊不太容易找到，尤其尋找旅館和本地團都有點困難。

石垣島和外島的景點，比沖繩豐富，除了海灘，也有被譽為「東洋的加拉巴哥群島」（達爾文發現進化論的厄瓜多爾小島）和森林著名的西表島，亦有豐富古蹟的竹富島。

沖繩首府那壩在二戰時，被美軍瘋狂空襲，而且太平洋戰爭中，發生死亡最鉅的沖繩島戰役，大量文物被破壞，現存那壩的皇宮都是戰後重建。而石垣島可找到最古老的琉球木建築——400年前興建的桃林寺，融合日本和中國風的建築風格，加上熱帶特色，如︰大象木雕裝飾，而富竹島更擁有完整的琉球民居群，彷如回到百年前的琉球王國。

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南十字星小島

八重山群島中，較難去要數日本最南端的波照間島。曾是「金田一少年事件簿︰怪盜紳士的殺人」的拍攝場地，片中講述傷殘的老人被送至該地養老。今天，這個 500 人居住的小島依然是偏遠和荒蕪。石垣島前往波照間島的船期不穩定，很容易受風浪影響而停船。筆者差點滯留島上，去程時，乘坐快船只需 1 小時；回程時，快船停航，後來才從本地人口中，得知有 4 小時的慢船才能回程石垣島。

波照間島以觀看接近赤道的南十字星聞名，擁有大型星空觀察塔台觀察日本境內最漂亮的星空，天朗氣清，可看到 84 個星座。可惜，筆者到達的天氣不好，狂風大作，污雲滿天，無法觀星。

小島風情比景色更美，人情比星空更迷人。

波照間島的外國遊客很少，在各個酒店網站都找不到旅館或酒店，我唯有在 google 地圖找出旅館名字，但大部分旅館只有電話，最後只找到一間旅館可作網上預約。

我入住旅館後，騎單車在島上遊歷，走入鎮內的小商店。店內的老闆娘，笑笑說︰「香港香港」，她不懂英語，但第一時間就收到消息，知道香港人的來臨，小島就有人情味。我騎車去到觀星站，但狂風大雨，職員說不開門了。他見我們如此無奈，從櫃台中找來「南十字星」的明信片送我，作為留念，還在紙上寫上打氣句子，並叮囑我們小心。

波照間島沒有難忘的景點，一切都是生活。島上特產是黑糖，踏車在甘蔗田間中，走過甜煙裊裊的蔗廠，空氣瀰漫濃郁的黑糖氣味。原來旅行，不單用眼，也可以用鼻子去體會。

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※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
原人 7遊記

原人，植根香港的城市研究員，曾任大學講師，研究社區和文化保育。放眼世界，遊歷 45 國，五大洲，本地欣賞社區的樂趣，國外沉迷第三世界的浪漫，最愛國度是伊朗和緬甸，景點有趣，卻不及人的真摰，尋回城市失落的笑容。

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