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近十年的世界商業巨變

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近十年來，科技公司急速崛起，影響力已超越不少傳統企業。
近十年來，科技公司急速崛起，影響力已超越不少傳統企業。

商業環境向來瞬息萬變，但近十年變化之劇，扭轉了以往的經營模式，重寫企業成功之道－－英國企業管理顧問公司 Ahmadoff 行政主管 Fakhri Ahmadov 如此認為

Fakhri Ahmadov 表示，在今日的商業世界，前瞻比策略更重要。以往跨國企業互相競爭亦彼此參照經營模式，現時則受環境驅使，必須獨創門路：「當下商界並無第二，所以跟從模式已行不通。」

科技界的崛起正正體現這種趨勢。十年之前，只有 Microsoft 一間科技公司躋身全球最大企業排名前十，去年一眾科技巨頭－－Apple、Alphabet、Microsoft、Amazon 及 Facebook－－首度壟斷排名前五，原因未必是其他領域的企業業績倒退，而是科技企業成長過快所致。

科技界有何能耐急速崛起，將傳統行業取而代之？Fakhri Ahmadov 認為，現時商業講求反應迅速，正中科技公司下懷。相較其他行業，科技界在拓展市佔率、控制成本、創新決策方面更有效率，畢竟科技日新月異，行內企業賴之為生，自然必須擅長變通創新。

另一助力，則是當代創新發展傳播速度前所未有之快，造就創新企業急速冒起。十年之前，全球五大公司多為傳統老牌企業，今日的五巨頭平均年齡僅 28 歲，而且多數為企業家管理，其中又有不少由創辦人經營，創新精神得以維持，由是避免了傳統企業趨向官僚因循的衰變。

十年前，商界鉅子大部分來自能源公司、跨國銀行、國營企業及家族企業，往往與政府關係密切，或受政府嚴格監管，但其影響力已逐步轉移至少數企業家，私營力量野心勃勃，贏者通吃造就社會不均，同時又不忘多行慈善及承擔社會責任，這種新模式已進駐商界，淘汰程序經已展開。

商界近十年變化急劇，下一個十年又會如何？Fakhri Ahmadov 表示前景暫時未明。科技史家 Peter Frase 則提出 4 種可能，兩種天堂兩種地獄，科技及其代理人雖已無孔不入，但最終命運仍取決於人類手中。

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