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對 Facebook 講大話，對 Google 說真話

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從 Facebook 看到的世界，距離真實到底有多遠，你知道嗎？
從 Facebook 看到的世界，距離真實到底有多遠？

Facebook down 了，全球 down 了。我們彷彿頓失方向，低頭不知看甚麼，抬頭又怕找話講，更別說無法貼相打卡，叫生活都黯然失色。偏在此時，經濟學家 Seth Stephens-Davidowitz 於「紐約時報」發表評論文章，高呼「別讓 Facebook 叫你苦」（Don’t Let Facebook Make You Miserable），因為社交平台與現實世界，落差大得如同平行時空，沒甚麼好執著。

是的，我們都明白，大家都像明星，表面一套內裡一套，給人看光鮮亮麗的那面，隱藏著陰暗古怪的另一面。不過，形象和真人之間實在是差天共地。Stephens-Davidowitz 列舉多個例子，揭露 Facebook 上的正直充實美滿富足，不是從生活中斷章取義，就是把真我隱藏起來，營造一個擁有智慧、財富、品味、健康的自己。

  • 現實中，八卦小報「National Enquirer」比探討政治、經濟、文化的雜誌「The Atlantic」銷量多近 3 倍；但在 Facebook，後者的受歡迎程度卻遠勝 45 倍之多。
  • 美國人花在洗碗的時間，較用來打高球的要多約 6 倍；在社交平台，報告自己打高球的帖數，卻較報告自己洗碗的發帖，多近 2 倍。
  • 同是拉斯維加斯酒店，廉價的 Circus Circus 與豪華的 Bellagio，在入住人數上雖然不相伯仲，但在 Facebook 獲打卡的次數，Bellagio 約多 3 倍。
  • 擁有寶馬、平治等豪車的車主，選擇在 Facebook 宣揚此事的可能性，比起擁有一般汽車或車款的車主，高出 2.5 倍，而在美國，無論是白人、亞裔、非裔或西班牙裔，當他們擁有豪車，在 Facebook 分享此事的機會率，都較擁有普通汽車時多出 2 至 3 倍。
  • 網上音樂平台 Spotify 在 2014 年的數據分析顯示，男用戶最常收聽的歌手中，Katy Perry 位列第十，擊敗 Bob Marley、Kanye West、Kendrick Lamar 及 Wiz Khalifa 這一眾男歌星；然而在 Facebook ，Katy Perry 得到來自男用戶的 like 數，遠不及他們幾位。
  • 偏頭痛與腸易激綜合症在美國同樣普遍，兩者均影響約十分之一全國人口，但在 Facebook 由偏頭痛患者建立的關注及支援群組，規模是腸易激綜合症患者所建的 2.5 倍。

同樣是網絡世界，大家面對 Google 大神，就顯然坦承得多。Stephens-Davidowitz 查閱 Google 的搜尋數據，發現當人隔著屏幕保持匿名，向 Google 所透露的事，往往是不欲公開於社交平台的尷尬難堪，甚至會是從未宣之於口的秘密。我們在搜尋欄所輸入的詞句，遠比我們在Facebook 或 Instagram 所張貼的照片，來得誠實可信。

求問 Google 大神時，我們比何時都要坦承。毒舌、怪癖甚至奇難雜症，我們都向 Google 傾吐請教。
求問 Google 大神時，我們比何時都要坦承。毒舌、怪癖甚至奇難雜症，我們都向 Google 傾吐請教。

以妻子對丈夫的評價為例，在社交媒體中，當輸入「我丈夫是」（My husband is）以後，排名最高的關聯搜尋建議，都是「最好」（the best）、「我最好的朋友」（my best friend）、「很厲害」（amazing）、「最棒」（the greatest）及「很可愛」（so cute）這些正面描述。但換作在 Google，頭 5 位的建議字詞，只有「很厲害」依然上榜，其餘 4 名卻是「一名混蛋」（a jerk）、「麻煩」（annoying）、「同性戀」（gay）、「刻薄」（mean）。哪些才是真相？大家心中有數。

Stephens-Davidowitz 坦言，看到這些極其誠實的數據，出奇地感到欣慰。但不是說要看人折墮，才能保持心理平衡，而是在面對不安、焦慮、掙扎及慾望時，他感到自己並不孤單。因為 Google 的數據告訴我們：大家都是一團糟。他認為，也許我們並非數據科學家，不懂怎樣編寫程式，認識大數據及數碼真相，對我們還是有用 —— 至少能讓我們抽離一點。

哪天當你在 Facebook 逛完一圈，自覺被別人狠狠比下去，Stephens-Davidowitz 建議你轉到 Google，往搜尋欄輸入些字，讓自動完成功能（autocomplete）告訴你，別人真沒那麼風光。例如輸入「我經常」（I always …），或會出現「我經常感到疲憊」（I always feel tired）或「我經常肚瀉」（I always have diarrhea）等關聯搜尋建議，而不是像在社交平台那樣，輸入「經常」（always）之後的建議是「加勒比海假期」（Caribbean vacation）。

「別將自己的 Google 搜尋，與別人的 Facebook 帖子相比。」這是 Stephens-Davidowitz 的 21 世紀新自救口頭禪。

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