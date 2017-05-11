【法國大選】Alain Badiou：永遠揚棄選舉

自由派為馬克宏當選法國總統歡呼，左翼學者卻紛紛批評，法國哲學家巴迪歐（Alain Badiou）認為民主議會選舉只會強化保守傾向，揚言人民應該「永遠揚棄選舉」（Désintéressons-nous, une fois pour toutes, des élections!），轉而「重新闡發政治」（réinventer la politique），才是真正值得投入的政治抗爭。

巴迪歐先後兩次評論本屆法國大選，一次寫在首輪投票之後，不少左翼對極左派梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）高票落選深感失望，巴迪歐表示梅朗雄作為議會政治的激進左翼代表，徘徊在殘存社會主義及共產主義幽靈之間，固然是「最不令人討厭」的人選，但為選舉興奮或沮喪「不僅無用甚或有害」，概因在民主選舉中，政治理念僅居次要地位，更甚會淪為政客操控人民的藉口。要破除政治謊言，首先應釐清何謂政治，並追求清晰的政治觀念。

巴迪歐指出，政治理念的基礎離不開 3 個對象：人民、團體、權力機構。由此推論，現代世界一般有 4 種基本政治取向：法西斯、保守派、改革派及共產主義。保守派與改革派（例如美國的共和黨和民主黨）構成了先進資本主義社會的議會集團，縱然取態不同，但都認同一概衝突須受憲法約束；法西斯及共產主義恰恰相反，政治理念同樣分佈兩極，兩者均認為政治理念的衝突無法相容，亦不能受憲制共識制限。

保守派與改革派把持的社會可稱「議會主義」（Parliamentarism），長久以來奠定西方政治傳統。議會政治尤其需要一個基礎，統合上述兩種傾向，這個基礎便是「新自由資本主義」：賦予企業及個人無限自由、尊重私有產權、厲行法治保障、信任銀行及教育體制、接納民主社會的競爭、追求成功、打壓平等……如此即是兩派共識下的種種自由。

然而，資本主義一路發展，為議會政治共識帶來波動，繼而影響兩大派別的存亡：一方面，西方小資產階級的社會地位受威脅，工人階級受去工業化衝擊，另一方面，亞洲國家相繼崛起，令西方國家陷入身份危機，身份迷思又激化了法西斯、國族主義、保守宗教、反伊斯蘭及好戰思想等政治傾向。由於近世共產主義的國營版本均告失敗，對社會失望的青年、工人、郊區（banlieue）貧困人士傾向相信法西斯理念（身份掙扎、種族主義、國族主義）便是議會政治以外的唯一選項。

巴迪歐相信，假如要扭轉劣勢，唯一做法便是重新改造共產主義。共產主義雖然污名重重，但其解放人類的理念仍然值得追求。投票支持議會政治，亦即強化現存體系的保守本質，特別是本屆法國大選，中間派馬克宏對決極右馬琳勒龐，更是體現了選舉的右翼資本主義傾向。巴迪歐指出，早自 1850 年，拿破崙三世便體會到普選並非如當時資產階級所想像的恐怖，反而是意想不到的祝福，反動勢力能夠從民意授權得到合理化。在一般穩定的歷史環境下，大部分人思想都傾向保守。

如何打破這個政治僵局？據巴迪歐分析，唯有 4 種歷史因素同時出現，才有可能發生推翻現制：

政局動盪打破保守思維。歷史上的例子往往是戰爭，例如 1871 年巴黎公社、1917 年俄羅斯革命及 1947 年的中國內戰。 確立意識形態分歧。政治出路並非統治者所聲稱的「there is no alternative」，而是有兩種選擇，政治思想的衝突須建基於資本主義與共產主義的對立，譬如「集體主義對私有產權」、「彈性工人對專責分工」、「普世價值對封閉身份」、「自由結社對國家組織」。 人民起義。即使規模細小，亦須足以懸置國家的權力。 一個強大組織統合上述 3 點。盡快擊敗敵人，實施共產主義路線。

第一與第三點倚賴天時，但第二點則靠人和，隨時可以推廣，第四點亦可以從團結知識分子與無產階級著手。巴迪歐重申，參與選舉等於無助地站在對立面，揚棄所謂「民主」選舉，才有可能開展真正的政治行動。