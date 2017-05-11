5月11日
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尼爾：「孩子不要哭」，是誰對誰在說？

尼爾：「孩子不要哭」，是誰對誰在說？

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假若家中有小孩的，或是偶爾碰到成年人對待小孩的常見方式，想必多會遇到小孩哭鬧的時候，而成年人的應對會否是：「不要哭了！」

小孩會哭的原因自然各有不同的脈絡，常有的情況一是小孩蹦蹦跳跳時碰撞到甚麼，不一定有受傷卻是痛了；二是有些要求未被滿足，對小孩來說，是難以理解為甚麼得不到自己想要的，自然就會藉著哭鬧，期盼得到甚麼。

或許，更簡單的理解是：孩子希望接受他人的安撫，被安撫了、痛苦被包容了，以小孩容易執著又容易放下的天性來說，當初哭鬧的原因已經不太重要了。

我們需要覺察的是：當成年人要小人兒「不要哭了！」我們背後的動機是甚麼呢？一方面我們清楚知道孩子哭鬧難免，另一方面又為甚麼要阻止他們如此自然又真實的行為舉動呢？

核心的問題是：我們身為深受社會教化的成年人，在潛移默化之中處理情緒的偏好，是以社會化兼理性的方式來表達的。換句話來說，我們認為如果因為自己的情緒而影響到別人，就是不符合社會的要求，在別人的目光之中，隨意表達情緒的自己，是不應該、會討人厭的。

可是，原始的情緒是最真實的，當我們從小就不斷地因為真實的表達而被責備、被教導，既是他人的壓抑又是自我的內化，那在成長的階段之中，自然會辨別某些表達訴求的行為是不好、是不應該的，慢慢地，從真實情緒連結著的自我就會被扭曲為符合社會期望的樣子了。

又回到心理防衛機制的出現，種種的防衛機制是我們寶貴的求存本能，直接來說，在孩子的內心之中，如果不順從照顧者的要求，是危險甚至危害到自己能否存活。我們成年人可能會覺得這說法太誇張了，可是讓我們想像一下，當我們仍是脆弱的孩子，這種擔心不是很自然的嗎？

於是，某部分的自我漸漸地變得不一樣了，表面上成為了大人眼中乖巧的模樣。自然，人是活在社會之中的，某些社會化是人活在關係之中是必須學習的，亦有其適切的功能。只是說，這種受到教化後的乖巧，當我們隨著成長，自我力量長出來了、開始充足了，我們開始尋索甚麼是自己真實的內心渴求，我們是否願意容許自己冒險，讓自己一直備受壓抑的深層內心感受出來呢？

當我們不自覺地說出「孩子不要哭」，其實是誰對誰在說？

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※

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