【青瓦台易主】制裁還是與金正恩談判？

南韓青瓦台易主，文在寅當選總統後，外界最關注其對北韓政策。畢竟金正恩愈趨狂妄，屢屢試射導彈，又意圖再次核試，近日更兩度扣押美國公民，令局勢更見緊張，連日本也怕戰事一觸即發。然而，美韓媒體分析，兩國新任元首意向分歧，杜林普態度強硬，文在寅傾向包容，彼此不在同一陣線，恐怕前路難行。

「紐約時報」指出，美韓政府就北韓問題的態度有異，在歷史上並非首次。喬治布殊出任美國總統時，決意對北韓施壓，意圖逼使該國放棄核武計劃。當時美府曾對一間為北韓領導層收藏資金的澳門銀行實施制裁，本來成效極佳，但後來遭南韓總統投訴而要叫停。喬治布殊批評南韓當局「喪失膽量」，變相為北韓變成核武小國鋪路。結果一語成讖，往後北韓多次進行核射及試射導彈，至今更是變本加厲，揚言每月每周都會射試導彈。

杜林普解決北韓問題的策略是，對金正恩施加最大壓力：截斷財路、部署新型導彈防禦系統、派戰艦到北韓對出海域、加快以數碼方式破壞其導彈計劃。文在寅卻主張包容，在盧武鉉執政期間，就以青瓦台秘書長身份，促成兩韓首腦會晤，在過去個半月競選期間，亦暗示自己會走「陽光政策」這條舊路，時代雜誌更早於選前數天，就以他作為亞洲版封面人物，指他是有能力與北韓領袖對話的「談判者」（The Negotiator）。

北韓問題資深學者金杜妍（Duyeon Kim，音譯）在雜誌「外交事務」（Foreign Affairs）分析，乍看之下美韓兩位新任領袖「對如何處理北韓問題，看法截然不同」。她認為，杜林普上周堅持要南韓為薩德反導系統付款，令南韓民眾深覺長年受美方擺布，而他們更憂慮，杜林普仰賴壓力及模糊的軍事威脅，將導致美韓聯盟陷入誤算及事態升級的循環中，恐令韓戰重來。文在寅卻對薩德持保留態度，並相信與北韓協商比將其孤立，有助避免再次衝突，遂得以在大選跑出。

時代雜誌指出，文在寅明白若南北韓統一，會為南韓帶來經濟重擔，所以首要做的是經濟合作。他希望讓南韓公司引進北韓廉價勞工，恢復非軍事區的文化交流。他表示：「經濟整合不只對北韓有利，它亦會給予南韓新的增長動力，振興南韓經濟。」韓聯社亦指，新政府將先重啟人道援助及文化交流，其後逐步恢復經濟合作，例如重啟開城工業園及金剛山旅遊。但國際社會不斷加強制裁，安理會禁止在朝開設銀行，若核問題沒有重大進展，恐難以推進兩韓大規模經濟合作。

文在寅當選總統後，已與杜林普進行通話，對盡早舉行首腦會談一事，雙方達成共識。然而，文在寅於競選期間，說過制裁只有一個目標，那就是把北韓帶返談判桌，杜林普政府卻表示，他們的目標不同，制裁是為了逼使北韓放棄核武。這種本質上的差異，不知日後又能否取得共識。