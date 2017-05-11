5月11日
喵星人與汪星人血訴：兇手就是你這奴才！
【青瓦台易主】制裁還是與金正恩談判？
誰能開除 FBI 局長？
被遺忘的悲劇英雄：SONY 前行政總裁出井伸之
【法國大選】Alain Badiou：永遠揚棄選舉
對 Facebook 講大話，對 Google 說真話
近十年的世界商業巨變
李明熙、Kimberlogic：暢遊九州大分與阿蘇火山
樂施會：米，話唔關你事？
尼爾：「孩子不要哭」，是誰對誰在說？

樂施會：米，話唔關你事？

A+A-
小農供應了全球七至八成的糧食，不少小農自己卻陷於飢餓。
小農供應了全球七至八成的糧食，不少小農自己卻陷於飢餓。

所有的稻米都是由農夫種出來，只是很少人記得。他們的處境，你又知道嗎？

早前在印度，有超過 100 名農民，自 3 月開始，到首都德里進行大規模示威，用標奇立異的手法，例如剃半邊頭髮和鬍子，希望引起政府關注農民面對的問題。

其實，負責生產糧食的人，卻三餐不繼、生計不保，不單出現在印度。在全球 75 億人口中，有三分之一是小農。他們在自家細小的土地上耕種，並以此為主要收入來源，為全世界供給了七至八成的糧食，包括供應給你和我。諷刺的是，這班糧食生產者自己卻吃不飽，非常窮困。全球現時有近 8 億人口陷於極端貧窮，當中四分之三是小農，也就是說他們靠著每天不夠 2 美元過活。

極端氣候帶來嚴重旱災，農作物失收。單在非洲之角的埃塞俄比亞、索馬里及肯亞，就有 1,100 萬人面對糧食不足的問題。（攝影：Tina Hillier/Oxfam）
極端氣候帶來嚴重旱災，農作物失收。單在非洲之角的埃塞俄比亞、索馬里及肯亞，就有 1,100 萬人面對糧食不足的問題。（攝影：Tina Hillier/Oxfam）

目前在非洲東部，單單在埃塞俄比亞、索馬里、肯亞三國，合共有 1,100 萬人正在挨餓，他們許多也是農民和牧民。水，是生命之源。持續 3 年的旱情，令牲畜死亡、農作物失收，生計受到嚴重打擊。當地人連找水源也相當困難。

4 月初，樂施會同事到了埃塞俄比亞東部受旱災影響地區，由於大部分水源已經乾涸，仍存在但污濁的水源，都成為災民的甘露。在樂施會修復的水站，有些災民為了打水，來回花上 12 小時。 當地 3 月到 6 月是雨季，但過去兩個多月的降雨量十分低，預期 5、6 月的情況也不樂觀。

東非的旱情並非近年的事，已經形成一個趨勢。過去 10 年，東非 7 年都有旱情，雨季沒有降雨的情況愈來愈普遍。

不少科學研究指出，東非的極端乾旱，跟氣候變化有關。温度持續升高，土壤水份被蒸發，變得更乾涸。全球不斷升溫，亦令極端天氣更加頻繁，嚴重旱災、水災及超級颱風愈趨頻密。 加上 2015 年起，受超級厄爾尼諾現象影響，東非旱情更加嚴重。

面對天災，小農戶首當其衝，生計受到影響，但這不一定代表是絕路。小農戶如果獲得足夠支援，像是農業培訓、抗災能力較強的種子，均可提升對抗天災，以及災後復原能力。

Fatuma 參加了樂施會舉辦的婦女小農互助小組，學習種菜，改善孩子的生活。
Fatuma 參加了樂施會舉辦的婦女小農互助小組，學習種菜，改善孩子的生活。

就好像來自埃塞俄比亞奧羅米亞地區的 Fatuma，30 歲的她獨力養育 4 名年幼子女，生活擔子非常重。她一直買不起優質種子和肥料，也不懂市場情況。儘管困難重重，Fatuma 決心改善家人生活，「我很幸運，加入了樂施會支持的蔬菜種植小組，利用小額貸款買優質種子和有機肥料。樂施會還支持我們修建灌溉系統。即使在乾旱的季節，都可以種菜。」

「我們現在每年可以有 2 至 3 次收成。每造約可帶來 25,000 埃塞俄比亞比爾的收入（約 9,000 港元），用來支持家庭開支和孩子的教育，若收入再增加，我會進一步擴充我的菜園呢。」

給予婦女小農公平的發展機會，同時是給予許多農村孩子一個更好的成長，讓他們脫貧。
給予婦女小農公平的發展機會，同時是給予許多農村孩子一個更好的成長，讓他們脫貧。

在非洲及亞洲部分地區，婦女佔農業勞動力的比例近半，但得到的資源、技術和財政援助較少。即使如此，我們卻在樂施會的項目經驗中看到，婦女更傾向把大部分的收入用於改善家境，如送孩子上學、買有營養的食物給孩子。因此給予婦女公平的發展機會，同時是給予她們的孩子一個更好成長。

聯合國糧食及農業組織的報告多次指出，支持家庭式小農的發展，對解決農村貧窮及達至地球的可持續發展十分重要，更是應對未來糧食短缺問題的重要力量。各國政府應為小農投入更多資源，興建基建設施，推行有利於農業發展的政策，制定適應氣候變化的措施，並確保婦女農民得到公平發展的機會，令小農能扭轉弱勢，不用每次遇到天災都只能聽天由命。

支持樂施米義賣大行動 齊撐小農！

樂施米2017_限量版小王子碗筷套裝樂施會一直關注全球小農的生計，今年更成立「小農發展基金」，希望投入更多資源推行綜合扶貧發展及倡議項目，支持小農提升技能、提高生產、聯繫市場、加強應對災害能力，從而改善生計，長遠脫貧。

這個周末（5 月 13、14 日）全港各區有「樂施米義賣大行動」，籌得款項將撥捐「小農發展基金」。今年更推出「小王子」樂施米包及限量禮包（包括兩包樂施米及碗筷套裝），可於指定米檔及網上訂購。另外，可下載「米撐小農」手機程式，觀賞小王子 AR 動畫及合照，再上載到 Facebook hashtag #米撐小農 ！

活動網址：www.oxfam.org.hk/oxfamrice

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
樂施會

樂施會是一個國際扶貧發展機構，旨在推動民眾力量，消除貧窮。

http://www.oxfam.org.hk

相關新聞

小朋友試食蟲蟲。　圖片來源： Lou Lahana @TheTechbrarian

是時候食蟲了？

Homeless senior man alone in a subway tunnel. He is begging and holding out a paper cup in front of him and sitting on the floor with his knees drawn up into his body. The background is thrown out of focus but we can see the light at the end of the tunnel. Horizontal colour image with copy space.

我懂很多詞彙

map

抽盡地球水

1. 向災民提供應急糧食及清潔食水，如搭建水井供水。（攝影：Bruno Bierrenbach Feder/Oxfam）

樂施會：南蘇丹饑荒下的求生夢

圖片來源：Empa

機械果面世　告別蛀蟲爛水果

Nicole KlaskiJPG

這家德國超市，賣「過期」食物，定價超自由

為了逃避戰火，逾百萬南蘇丹人被迫離開家園，棲身於國內外多個營地。除了面對營養不良的問題，衛生環境亦很惡劣。樂施會除了為災民提供糧食及潔淨食水之外，亦興建供水系統及廁所，以防當地爆發疫情，釀成更大的災難。（Kieran Doherty/Oxfam）

樂施會：為甚麼 2017 年仍有饑荒？請不要「救得太遲」

h_00000859

奧比斯：姊妹情深　三千里路尋光明

本月熱門

Anschluss sudetendeutscher Gebiete

把 卐 字傳入德國的男人

shutterstock_214066240

懶，但又瘦又好體能的動物

圖片來源：路透社

陶傑：杜林普的傲慢

圖片來源：路透社

說的是日本製，靠的卻是外勞


昨日要聞
  1. 全靠「專注」，SONY 王者歸來
  2. 「同行審查」造假　中國論文被撤回數居冠
  3. 陶傑：將危機傳給孫子的馬克宏
  4. 沒有工作的世界，人生還有甚麼意義？
  5. 誰有份建立英國人身份？
  6. 維他命，不一定多就是好
  7. 自覺優越
  8. 包大人：如何履行企業社會責任？由 CSR 到 CSV 的概念
  9. 鄭立：神秘大地——燒山戰略篇
  10. 原人：石垣探索秘島　感受日本的善良
星級話題
情緒|恐襲|攝影|奧運|西班牙|污染|奧斯卡|里約奧運|城市|board game|糧食|伊斯蘭|歐盟|研究|房屋|Netflix|學習|遊戲|飲食|愛情|時尚|哲學|工作|難民|英超|樓市|科技|桌遊|美劇|NASA|太空|美國大選|google|全球化|特朗普|奧巴馬|公投|英語|文學||自由|健康飲食|衣著|單身|共和黨|非洲|睡眠|疾病|投資|戰爭|溝通|動物|網絡|子女|倫敦|恐怖主義|全球暖化|App|眼疾|家長|商業|移民|宗教|環保|恐怖分子|大數據|傳媒|社交|ISIS|藝術|Facebook|曾俊華|逃稅|林鄭月娥|基因|貧富懸殊|澳洲|瑞典|經濟|性愛|醫療|小說|台灣|氣候變化|生活|希特拉|大腦|民主|親子|丹麥|潮流|人工智能|電影|心理學|時裝|插畫|考古|兩性|Startup|北韓|旅遊|意大利|出版|智能手機|金融|創業|梁振英||建築|敍利亞|企業家|毛澤東|品牌|記憶|機械人|女性|生態|音樂|失業|香港|閱讀|運動|總統|第二次世界大戰|社交媒體|消費|大選|日劇|企業管理|希拉莉|納粹|食物|Brexit|反恐|挪威|美國總統|特首|企業|廣告|年輕人|教育|語言|杜林普|歷史|脫歐|足球|特首選舉|AI|生物學|設計