樂施會：米，話唔關你事？

所有的稻米都是由農夫種出來，只是很少人記得。他們的處境，你又知道嗎？

早前在印度，有超過 100 名農民，自 3 月開始，到首都德里進行大規模示威，用標奇立異的手法，例如剃半邊頭髮和鬍子，希望引起政府關注農民面對的問題。

其實，負責生產糧食的人，卻三餐不繼、生計不保，不單出現在印度。在全球 75 億人口中，有三分之一是小農。他們在自家細小的土地上耕種，並以此為主要收入來源，為全世界供給了七至八成的糧食，包括供應給你和我。諷刺的是，這班糧食生產者自己卻吃不飽，非常窮困。全球現時有近 8 億人口陷於極端貧窮，當中四分之三是小農，也就是說他們靠著每天不夠 2 美元過活。

目前在非洲東部，單單在埃塞俄比亞、索馬里、肯亞三國，合共有 1,100 萬人正在挨餓，他們許多也是農民和牧民。水，是生命之源。持續 3 年的旱情，令牲畜死亡、農作物失收，生計受到嚴重打擊。當地人連找水源也相當困難。

4 月初，樂施會同事到了埃塞俄比亞東部受旱災影響地區，由於大部分水源已經乾涸，仍存在但污濁的水源，都成為災民的甘露。在樂施會修復的水站，有些災民為了打水，來回花上 12 小時。 當地 3 月到 6 月是雨季，但過去兩個多月的降雨量十分低，預期 5、6 月的情況也不樂觀。

東非的旱情並非近年的事，已經形成一個趨勢。過去 10 年，東非 7 年都有旱情，雨季沒有降雨的情況愈來愈普遍。

不少科學研究指出，東非的極端乾旱，跟氣候變化有關。温度持續升高，土壤水份被蒸發，變得更乾涸。全球不斷升溫，亦令極端天氣更加頻繁，嚴重旱災、水災及超級颱風愈趨頻密。 加上 2015 年起，受超級厄爾尼諾現象影響，東非旱情更加嚴重。

面對天災，小農戶首當其衝，生計受到影響，但這不一定代表是絕路。小農戶如果獲得足夠支援，像是農業培訓、抗災能力較強的種子，均可提升對抗天災，以及災後復原能力。

就好像來自埃塞俄比亞奧羅米亞地區的 Fatuma，30 歲的她獨力養育 4 名年幼子女，生活擔子非常重。她一直買不起優質種子和肥料，也不懂市場情況。儘管困難重重，Fatuma 決心改善家人生活，「我很幸運，加入了樂施會支持的蔬菜種植小組，利用小額貸款買優質種子和有機肥料。樂施會還支持我們修建灌溉系統。即使在乾旱的季節，都可以種菜。」

「我們現在每年可以有 2 至 3 次收成。每造約可帶來 25,000 埃塞俄比亞比爾的收入（約 9,000 港元），用來支持家庭開支和孩子的教育，若收入再增加，我會進一步擴充我的菜園呢。」

在非洲及亞洲部分地區，婦女佔農業勞動力的比例近半，但得到的資源、技術和財政援助較少。即使如此，我們卻在樂施會的項目經驗中看到，婦女更傾向把大部分的收入用於改善家境，如送孩子上學、買有營養的食物給孩子。因此給予婦女公平的發展機會，同時是給予她們的孩子一個更好成長。

聯合國糧食及農業組織的報告多次指出，支持家庭式小農的發展，對解決農村貧窮及達至地球的可持續發展十分重要，更是應對未來糧食短缺問題的重要力量。各國政府應為小農投入更多資源，興建基建設施，推行有利於農業發展的政策，制定適應氣候變化的措施，並確保婦女農民得到公平發展的機會，令小農能扭轉弱勢，不用每次遇到天災都只能聽天由命。

支持樂施米義賣大行動 齊撐小農！

樂施會一直關注全球小農的生計，今年更成立「小農發展基金」，希望投入更多資源推行綜合扶貧發展及倡議項目，支持小農提升技能、提高生產、聯繫市場、加強應對災害能力，從而改善生計，長遠脫貧。

這個周末（5 月 13、14 日）全港各區有「樂施米義賣大行動」，籌得款項將撥捐「小農發展基金」。今年更推出「小王子」樂施米包及限量禮包（包括兩包樂施米及碗筷套裝），可於指定米檔及網上訂購。另外，可下載「米撐小農」手機程式，觀賞小王子 AR 動畫及合照，再上載到 Facebook hashtag #米撐小農 ！

活動網址：www.oxfam.org.hk/oxfamrice