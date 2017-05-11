喵星人與汪星人血訴：兇手就是你這奴才！

至此，美國的貓奴狗奴開始留意，到底他們在餵給主人的是甚麼？Netfilx 的紀錄片 Pet Fooled 用了兩個論證及一個簡單反問，重新為人類注入常識：

狼經過人類馴化成為狗，而狼是食肉； 人類馴化貓，是因為喵星人在穀倉不會偷食穀物，卻會捉食穀物的老鼠，所以貓也是食肉的。

兩者對於穀物並無興趣，如果有的話，人類遇到老虎、灰狼，拿煲白飯出來，便應可脫身了，何用慌張？而各大廠商表示餵養動物生肉或肉食，並無科學證據表示安全，紀錄片也回應，從來沒有科學證據表明，廠商的出品適合動物食用……

到底貓狗糧應否含有穀物？那些「食糧」採用小麥蛋白粉及大米蛋白粉，還說是「有機」（看到這二字你瞳孔會放大兩倍吧），就是因為大廠商不想用肉，但又想要蛋白質，貓狗需要的是蛋白質，而非他們無法消化的碳水化合物，碳水化合物只會讓貓狗癡肥，營養不良，患上糖尿病、關節炎、腎病等。然而，偏偏在農業補助下，美國的穀物產量過盛，平到得人驚。當時有人質疑穀物成份，廠商回應這是要讓寵物飲食均衡，不過，這些大廠商，其後紛紛推出無穀物系列（Grain Free）……

愛與關心，有多少成是真？

至於貓狗糧產品，用在包裝及宣傳心思也是別出心裁，那些寫著甚麼「方程式」及「味道」，其實就是沒有肉類。如像我們杯麵上寫的「海鮮味」，或者「牛肉味的牛丸」一樣，內裡的肉類成份連 3% 也沒有；至於標榜「有機」，則原來是穀物成份有機；至於寫著不含穀物（Grain Free），一樣有事：死屍腐肉大雜燴，全皆是不能食用的肉類，還有加工肉類製成品的問題。

另一方面，美國政府對於貓狗糧的管理無力，所謂監管機構，則主要是大型廠商組成同業組織決定，自己管自己，即是無人管了。至於香港，漁護署指本港暫未有法例監管寵物食品，該署亦沒有抽查。

哪些飼料問題重重？如何為你的主子選購食物？先看看 Pet Fooled，釐清來龍去脈，然後再進行深度資料搜集才決定吧。的確，現時香港缺乏監管，而要定立監管，必然又引起一番爭論，始終寵物並非大部分人的必需品。

但換個角度，當身在這無王管的飼料之地，更能看到人類常掛嘴邊的所謂「愛心與關懷」，跟那些所謂牛肉（味）的飼料一樣，其實有多少是真？