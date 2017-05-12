5月12日
機械人可以取代多少職業？
如何能快速掌握一門外語？
日本偏鄉威士忌，身價超越法國五大酒莊紅酒
廢墟
唐明：老兵不死，但他們的遺產在凋零
紅眼：「命中注定你愛我」——求婚再作戰
利雲：熱刺嘅一次意外？
喵星人與汪星人血訴：兇手就是你這奴才！
【青瓦台易主】制裁還是與金正恩談判？
誰能開除 FBI 局長？

機械人可以取代多少職業？

A+A-
在未來世界，機械工人會多過人類？　圖片來源：路透社
在未來世界，機械工人會多過人類？　圖片來源：路透社

隨着自動化及人工智能逐步進駐職場，不少工種大幅裁員，由技術勞工到白領階級均難倖免。日本經濟新聞與金融時報聯合調查顯示，2,000 種工作之中，有三分一可以機械化取代，在先進國家如日本，整體比率更高達五成。你的專業又是否安全？

日經網站整合管理顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）就 820 門工種共 2,069 項職業的自動化趨勢數據，只需在其網頁（日文）輸入行業及工作，就能得知該職業被自動化取代的機率。雖說當中有三分一可被取代，但據資料顯示，完全自動化的職業僅佔 5%（例如驗眼師和油漆工人），亦有完全不可機械化的工作（譬如歷史學家和神職人員），更多是分類自動化，取代部分人手，例如醫療行業，醫生、護士及藥劑師相關 137 種工作之中，有 40 種可被機械人取代，佔整體 29.2%。

機械化是製造業的大趨勢，例如自 1980 年起，美國製造業出產量逐年攀升，現時更達到峰值，在各標準而言十分成功，不過行業人手卻持續減少，肇因機械生產效率更高。據麥肯錫資料，車廠工人 77 項職務之中，有四分三能代以自動化，包括引擎組裝、零件配嵌和産品包裝。

日經整合 2069 項職業的自動化趨勢數據，只需在其網頁輸入行業及工作，就能算出該職業被自動化取代的機率。　圖片來源：日本經濟新聞
日經整合 2069 項職業的自動化趨勢數據，只需在其網頁輸入行業及工作，就能算出該職業被自動化取代的機率。　圖片來源：日本經濟新聞

藍領之外，白領工種亦不安全。調查顯示，金融機構處理文件的職務有 65% 可由機械代勞，而高盛在 2000 年聘有 600 名交易員，實施股票交易自動化系統後，現時僅餘數人在職。數據分析公司 Kensho 創辦人 Dainel Nadler 更預言，人工智能日益成熟之下，十年內金融界將有 33% 至 50% 僱員失業。

不過，機械人並不擅長決策及發揮想像力，例如企業管理之中，機械卻只能負責處理文件等職務，未能制訂計劃；演員與音樂家等 65 種藝術類工作中，可自動化者亦僅佔 17%。

國家而言，日本在自動化方面走得最前，有 55% 職業可以機械取代，高於依賴農業和製造業的中國（51%）及印度（52%）。美國則有 46%，歐洲 47%。除了美國有賴移民保持人口年輕，其餘先進國家一律面對低出生率問題，機械化補足勞動力已成必然趨勢，問題是科技發展帶來的社會衝擊未必完全正面，甚或加劇社會不均，如何將科技民主化，裨益大眾而非單為寡頭服務，是今日世界的迫切問題。

相關新聞

shutterstock_635090558

沒有工作的世界，人生還有甚麼意義？

start up

鄭立：當別人說你正經打份工比創業好時要怎答？

19 世紀初的盧德分子恐防紡織機將取代人手造成失業潮，發起破壞機械行動。　圖片來源：維基百科

人與科技的拉鋸

圖片來源：路透社

樂意工作

rsz_1880a9846-1200x793

【斜號族】Audrey：爭取自主工作節奏

huawei1

為何華為員工人均薪酬逾 60 萬？

huawei2

華為營收再創新高的秘訣：怕死！

robot_merkel

科技真的讓社會愈不平等？

本月熱門

Anschluss sudetendeutscher Gebiete

把 卐 字傳入德國的男人

shutterstock_214066240

懶，但又瘦又好體能的動物

圖片來源：路透社

陶傑：杜林普的傲慢

圖片來源：路透社

說的是日本製，靠的卻是外勞


昨日要聞
  1. 被遺忘的悲劇英雄：SONY 前行政總裁出井伸之
  2. 【法國大選】Alain Badiou：永遠揚棄選舉
  3. 對 Facebook 講大話，對 Google 說真話
  4. 近十年的世界商業巨變
  5. 李明熙、Kimberlogic：暢遊九州大分與阿蘇火山
  6. 樂施會：米，話唔關你事？
  7. 尼爾：「孩子不要哭」，是誰對誰在說？
  8. 全靠「專注」，SONY 王者歸來
  9. 「同行審查」造假　中國論文被撤回數居冠
  10. 陶傑：將危機傳給孫子的馬克宏
星級話題
品牌|廣告|金融|音樂|納粹|經濟|藝術|全球化|睡眠|科技|愛情|污染|溝通|App|疾病|時尚|奧運|消費|傳媒|反恐|考古|特首選舉|健康飲食|家長|衣著|英超|企業家|民主|創業|年輕人|大數據|意大利|共和黨|子女|歐盟|毛澤東|心理學|房屋|恐怖分子|工作|社交媒體|全球暖化|智能手機|大選|公投|機械人|移民|倫敦|google|女性|奧斯卡|非洲|遊戲|環保|運動|樓市|難民|美國大選|Facebook|設計|投資|建築|醫療|英語|第二次世界大戰|基因|單身|Netflix|北韓|美劇|台灣|桌遊|網絡|ISIS|電影|奧巴馬|Brexit|性愛|文學|丹麥|旅遊|眼疾|研究|飲食|食物|伊斯蘭|動物|AI|逃稅|香港|閱讀|插畫|挪威|自由||希特拉|親子|生活|潮流|里約奧運|人工智能|Startup|希拉莉||哲學|曾俊華|足球|企業管理|大腦|社交|特朗普|梁振英|企業|恐怖主義|澳洲|攝影|脫歐|戰爭|情緒|歷史|board game|太空|記憶|杜林普|語言|NASA|糧食|恐襲|林鄭月娥|出版|貧富懸殊|生態|小說|失業|兩性|商業|學習|特首|西班牙|生物學|敍利亞|氣候變化|美國總統|總統|瑞典|時裝|宗教|教育|日劇|城市