機械人可以取代多少職業？

隨着自動化及人工智能逐步進駐職場，不少工種大幅裁員，由技術勞工到白領階級均難倖免。日本經濟新聞與金融時報聯合調查顯示，2,000 種工作之中，有三分一可以機械化取代，在先進國家如日本，整體比率更高達五成。你的專業又是否安全？

日經網站整合管理顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）就 820 門工種共 2,069 項職業的自動化趨勢數據，只需在其網頁（日文）輸入行業及工作，就能得知該職業被自動化取代的機率。雖說當中有三分一可被取代，但據資料顯示，完全自動化的職業僅佔 5%（例如驗眼師和油漆工人），亦有完全不可機械化的工作（譬如歷史學家和神職人員），更多是分類自動化，取代部分人手，例如醫療行業，醫生、護士及藥劑師相關 137 種工作之中，有 40 種可被機械人取代，佔整體 29.2%。

機械化是製造業的大趨勢，例如自 1980 年起，美國製造業出產量逐年攀升，現時更達到峰值，在各標準而言十分成功，不過行業人手卻持續減少，肇因機械生產效率更高。據麥肯錫資料，車廠工人 77 項職務之中，有四分三能代以自動化，包括引擎組裝、零件配嵌和産品包裝。

藍領之外，白領工種亦不安全。調查顯示，金融機構處理文件的職務有 65% 可由機械代勞，而高盛在 2000 年聘有 600 名交易員，實施股票交易自動化系統後，現時僅餘數人在職。數據分析公司 Kensho 創辦人 Dainel Nadler 更預言，人工智能日益成熟之下，十年內金融界將有 33% 至 50% 僱員失業。

不過，機械人並不擅長決策及發揮想像力，例如企業管理之中，機械卻只能負責處理文件等職務，未能制訂計劃；演員與音樂家等 65 種藝術類工作中，可自動化者亦僅佔 17%。

國家而言，日本在自動化方面走得最前，有 55% 職業可以機械取代，高於依賴農業和製造業的中國（51%）及印度（52%）。美國則有 46%，歐洲 47%。除了美國有賴移民保持人口年輕，其餘先進國家一律面對低出生率問題，機械化補足勞動力已成必然趨勢，問題是科技發展帶來的社會衝擊未必完全正面，甚或加劇社會不均，如何將科技民主化，裨益大眾而非單為寡頭服務，是今日世界的迫切問題。