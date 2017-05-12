如何能快速掌握一門外語？

懂一種語便接通一個世界，香港人尚算得天獨厚，自小有機會接觸華語及英語兩種一東一西的強勢語言。不少人更雄心壯志，希望多掌握一兩種語言，世上有快速學外語的方法嗎？

善用科技

在無數的手機程式中，有一個學習外語的 App ，在 Google Store 已有超過 400 萬下載人次，總評分依然有 4.7 分之高，超過 346 萬人給予 5 分滿分，它叫做 Duolingo，其目標客群是那些沒有時間或經濟能力上外語課的人。南卡羅來納大學統計學系主任 John Gergo 與紐約市立大學皇后學院訪問助理教授 Roumen Vesselinov 2012 年的研究顯示，在 8 星期以內，使用 Duolingo 由零開始學習西班牙文平均學習 34 小時，便相當於大學西班牙文課程首一個學期的學習進度。除了 Duolingo，還有以下的學習工具可以一試：

睇食譜

倫敦大學亞非學院高級導師 Narguess Farzad 提出多項學習外語的建議，除了老生常談的多說多講、聽歌睇電影學外語，還有看食譜煮餸。通過看食譜按步就班，Farzad 讓同學學習到重要的動詞，如「Peep」、「blend」、「cut」等等，也會學「形容詞—名詞」關係。假如食譜是附有圖片，更能讓同學在不查字典之下，加深對字詞的印象。

自說自話

假如能找會說該外語的人對談，學習自然事半功倍，但自學者一時三刻找不到練習對象也不用擔心，這時便可自言自語。外語學習應用程式 Babbel 的心得介紹中，會 9 種語言的 Matthew Youlden 的建議就包括和自己說話，過程一樣可以令自己更純熟運用外語。

經常要到各國出差的商業導師 Jimmy Naraine，為了把握時間，他有時會在步行的時候，拿起手機佯裝在通話，實際是在練習外語。這看起來好像很奇怪，但其實沒有人會在意你，反而你卻能從中鍛練自信，把握時間增進外語技巧。

持之以恆

學習外語，最重要的還是持久。據語言學習 App Duolingo 創辦人及行政總裁 Luis Von Ahn，在晚上臨睡前花費 15 分鐘學習的人最具學習優勢。Von Ahn 打趣說：「我們都說，能夠持續學習一星期的，這個人將會學習多一陣子。」相反，那些一開始雄心壯志，花上數小時來下載程式，塞滿法語、德語或中文堂的用戶，傾向很快便會消聲匿跡。因為學習語言好比一場馬拉松，而非短跑，耐力才是最重要，愈早衝刺只會愈早把耐性消耗掉。Von Ahn 建議，如果能夠在日常生活中，擠出一點時間來學習，會比瘋狂地硬塞學習行程更佳。他說：「假如你衝刺，你將忘記所有東西。」欲速則不達，說的是恆心。