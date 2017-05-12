陶傑：如果和風教育引入香港

教育局長不是陳美齡，而是一個叫不出名字的政務官。

陳博士做了教育局長，無法令香港九成五的學童都能考進聖保羅男女、拔萃、喇沙、女拔萃，但可以引入教育和風。

日本人今日文明有禮，全是小時候教出來的。課室裡規矩不准遲到，但也不是中國人的所謂儒家精神，日本的教育其實很靈活，有時也有神來之筆：曾有故事說日本小學在校園裡讓學生餵飼一隻小豬，將小豬養大，然後將豬送到屠場殺掉，豬肉帶回來分給小孩子吃。小學生淚水汪汪，紛紛問老師：為甚麼要這樣殘忍？為甚麼我們要把養大的好朋友殺掉？老師耐性地告訴他們：「人生是無常的，美好的日子也很短暫，這位好朋友不幸生而為豬而不是人，豬的命運注定要成為人類桌上的食物，小豬的現實與你們各位小朋友在童話裡看到的故事書不同。」

這樣小孩就能及早成熟，參悟了生死、離別、甚至有點六道輪迴的哲學。這樣的小學教育，特區政府怎樣「引進」？至於中國大陸，小孩則天天看到周圍對動物的殘酷虐待。在小學養一頭豬殺掉，相信並無感覺，這就是國情的不同。

陳博士又可以教導香港家長不要過分呵護子女。我贊成先將日本小學生冬季校服全面引入香港。在攝氏三度時，讓男生堅持穿短褲，藍仔布絨，最多著一件外套，不得停課。在北海道旅行，最可愛的場景在雪地上、馬路邊，看見小六學生穿著短褲，很剛毅地排隊，由老師帶著去美術館參觀。

中國人天性保守，對一切有想像力的政策和人事，第一反應就是排斥。劉德華做特首是坊問相傳的笑話，又其實為甚麼不可以？劉天王 30 年在影視界出污泥而不染，並無玩女人的緋聞，愛情專一，正氣道德，一手書法可以媲美名家，比當年關德興師傅晚年更為高超。美國的列根可以當總統，奇連依士活也有資格，我看不出五年之後劉德華為何不可以？