日本偏鄉威士忌，身價超越法國五大酒莊紅酒

從茅台、高粱到法國五大酒莊紅酒，天價炒過一輪之後，中國的尋酒客現在把眼光放在日本，瞄準的是偏鄉僻壤小店中的陳年威士忌。

佳士得前亞洲區名酒部主管 Charles Curtis MW 指出，日本威士忌是全球酒類蒐藏市場最大的時尚風潮：香港拍賣商邦瀚斯（Bonhams）去年以港幣 380 萬元賣出一整套逾 50 瓶日本頂級威士忌，創下日本烈酒史上最高價拍賣紀錄。

百年以來，蘇格蘭被認為是世界頂級威士忌的發源地。直到 2001 年，英國專業雜誌 Whisky Magazine 首次舉辦了「Best of the Best」大賽，來自英國、美國和日本的 62 位專家對該雜誌從世界各地選出的 47 種威士忌進行了品酒。評選結果震驚了全世界的威士忌愛好者們：Nikka Whisky 的「Single Cask 余市 10 年」和三得利的「響 21 年」分獲綜合第一、第二名。「日本威士忌」力壓威蘇格蘭，首次被認定為「世界第一」。

當時日本雖然晉身世界頂級威士忌製造國，但十多年來仍以新造酒為主，直到 2013 年，東南亞的新興富豪開始飛往日本搜購獨特少見的威士忌自飲，逐漸帶動起一波潮流，不少貿易商看準商機做跨國代購，市場愈來愈熱。

據蘇格蘭威士卡投資分級指數（Investment Grade Scotch Index），評比在前 100 名的單一麥芽威士忌平均投資回報率逾 400%，日本頂級威士忌價差甚至高達 6 倍，獲利絕佳。

豐富的獲利，引來了一群醉翁之意不在酒的「威士忌獵人」，他們多數來自中國，專往日本偏僻荒涼的鄉下去尋寶，例如神奈川、千葉縣等地。最有斬獲的目標是那些外牆爬滿霉斑，只剩老人看門的當地小店。

這些獨立經營的雜貨鋪主人在 1980 年代日本經濟高峰時大手筆進貨，泡沫破裂後市況一蹶不振，高檔威士忌滯銷。他們自己不喝，眼看著又賣不掉，最常見的作法就是塵封在倉庫裡。沒想到 30 年後的今天，卻被甚麼都能炒的中國人挖了出來，搖身變成身價不凡的珍貴佳釀。一位 70 多歲、掌管 5 家店面的老闆說，他曾賣過兩瓶僅存的陳年單一麥芽威士忌給一批中國人，前腳離開不到一小時，另一路人馬駕車急停門前，猛追問是不是真的沒貨了。

不過，如同所有被短期吹捧的商品一樣，這波威士忌熱潮看似火燙，不少炒家也已大賺一筆，但因威士忌交易過程不像葡萄酒那般透明，未來仍有可能爆發假酒與泡沫破滅問題。