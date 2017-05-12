利雲：熱刺嘅一次意外？

阿寶有云：人類總要重複同樣的錯誤。發生一次嘅係意外，咁發生第二次嘅仲係咪意外？講緊嘅係熱刺連續兩季聯賽大直路甩轆，上季季尾俾車路士迫和 2:2，目送李斯特城奪冠；今季則關鍵時刻作客輸俾韋斯咸 1:0，俾車路士拉開優勢至 7 分，如無意外再次失落聯賽錦標。熱刺究竟點解又同冠軍緣慳一面呢？

熱刺論人腳、論潛質，絕對唔輸英超任何一隊，無緣奪冠點計一定係球員心理質素有問題。熱刺平均年齡低，活力十足，但換來嘅係經驗不足，尤其係關鍵時刻，強強對碰，考驗嘅未必係基本能力，而係心理質素、大賽經驗。最有象徵意義嘅畫面，係蘭仙尼入波，韋斯咸領先 1:0 時，攝影師將鏡頭聚焦熱刺球員嘅面部表情，無論係後防老大哥洛里斯、華湯根，定係成季表現突出嘅阿里，唔係欲哭無淚，就係黯然神傷，比賽仲有 25 分鐘，但已覺得反勝無望咁。唯一一個表現不同嘅係哈利簡尼，識得大嗌鼓勵隊友，刺激士氣，呢種先係冠軍球隊應有嘅氣質。只係其他隊友太過玻璃心，抗逆能力不足，表現愈踢愈差。連成季表現穩定嘅艾達維特都出現一次嚴重犯錯，爭啲輸多一球。

見微知著，如果要改善球隊心理質素，來季想挑戰冠軍，解決辦法一，等哈利簡尼繼續成長，真正成為球隊領袖，但可能要多兩三季時間；解決辦法二，從其他球隊簽一兩個富經驗老將，帶起球隊，但具級數又離隊在即嘅老將唔多，要搵都唔容易。呢樣要考吓普捷天奴眼光喇！

除咗心理質素外，熱刺另一個問題係後備前鋒唔掂。成季流流長，職業球員總會遇到幾次傷病。哈利簡尼雖然擔得到大旗，但都需要一個後備前鋒幫手分擔一吓。其實熱刺已做咗基本工夫，簽咗贊臣返嚟，只係唔知質素有限還是未適應英超風格，效果不似預期，成季碌碌無為。熱刺下季再要面對兩條戰線，前線有必要補充兵源，增加板凳深度。筆者認為，最方便、最好嘅收購，莫過於將迪科爾帶返嚟。一來新特蘭降班，迪科爾能自由身離隊；二來，近兩季表現具說服力，證明仲老當益壯；三來，年紀大，步進球員生涯黃昏時期，應樂於擔任球隊後備殺手；四來，曾踢過熱刺、熟習英超，做生不如做熟，無適應問題。短期嚟講，係熱刺前線最好嘅收購。長遠嚟講，就梗係睇吓青年軍有無另一個哈利簡尼啦！

熱刺球隊結構、戰術問題唔大，最驚嘅係連續兩季飲恨聯賽，影響球員信心。不過咁，只要識汲取經驗教訓，年輕人可以成熟得好快。熱刺下季能唔能夠捧盃而回，就要睇吓普捷天奴識唔識精益求精，微調球隊，打破球隊聯賽錦標荒喇！