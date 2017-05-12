5月12日
紅眼：「命中注定你愛我」——求婚再作戰
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紅眼：「命中注定你愛我」——求婚再作戰

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日劇「命中注定你愛我」劇照
日劇「命中注定你愛我」劇照

可能上兩季有「逃恥」和「四重奏」這些成為焦點的話題作，「逃恥」不消說，「四重奏」開播時收視慘淡，倒是後勁凌厲，憑著觀眾瞓身好評，最終成績亦相當不俗。不過，沉澱下來，今季日劇精彩的作品就著實不多了，排頭位則相信離不開由龜梨和也和木村文乃主演的「命中注定你愛我（ボク、運命の人です）」。一、它好懷舊，真的蠻喜歡「命中注定你愛我」這個非官方譯名，日文劇名直譯相當淺白：「我，是你命中注定的人」，讀起上來就不太像劇名，而台灣緯來電視台與日本電視台共步播放，劇名就叫「真名天菜」，無論是「命中注定你愛我」還是「真名天菜」，都非常有心思，勾起了不少回憶，因為劇名其實都來自 N 年前紅極一時的經典台灣偶像劇。

「真名天菜」取自 2005 年開播，由當時都未單獨發展的台灣女子組合 S.H.E. 所主演的「真命天女」；而「命中注定你愛我」就是 2008 年台劇女王陳喬恩跟阮經天主演的經典愛情劇「命中注定我愛你」。當然，只要一說到命運和愛情，腦海好像會有化學反應直接聯想到這些劇名，可想而知古往今來到底有多少拿著命運來作故仔的愛情劇。「命中注定你愛我」屬於極之穩陣的愛情喜劇，講述正木誠（龜梨和也飾）和湖月晴子（木村文乃飾）這對三十而立都未有感情對象的孤獨都市人，如何被命運「捉弄」擦出愛火花，從劇情到劇名的延伸，甚至誠和晴子這兩個 Old School 到不得了的名字，都完全鎖定了年輕不再的 80 後一族。

日劇「命中注定你愛我」劇照
日劇「命中注定你愛我」劇照

不算是推薦劇目，但看著日劇長大的你，「命中注定你愛我」是有一看的價值。二、因為它好懷舊。雖然此劇的正印男女主角是龜梨和也和木村文乃，但重點自然是落在客串演出的山下智久身上（木村文乃可能只是這位真．女主角的煙幕）。當龜梨和也碰上山下智久，同樣又是化學反應，他們就已經不是龜梨和也及山下智久，是當年的「修二與彰」，今日的「龜與山 P」。自從 2005 年的「野豬大改造」之後，兩人其實已十多年沒有同劇主演，並且以搭檔的方式唱主題曲。跟「野豬大改造」 一樣，在「命中注定你愛我」屬於特別演出的山下智久，戲份不多而且目前好像都只會在龜梨和也這主人公的家裡出現，扮演著一個有如幽默，好像月老，又似秘密情人（？）的神明角色，基於某個極搞笑兼無賴的原因，就向主人公洩漏天機，叮囑他要把女主角追到手。兩個人的關係想來真的有點像多啦 A 夢和大雄。

三、它是真的好懷舊。但當然啦，如果你是日劇迷，第一時間才不會想到多啦 A 夢和大雄，當山下智久叮一聲在龜梨和也面前跳出來，又．怎．可．能．不是馬上想到「哈利路亞，CHANCE！」這句名對白呢？十年前，在山下智久還未成為神明之前，發生過另一段巧合地相似的故事。岩瀨健（山下智久飾）從小到大的暗戀對象吉田禮（長澤正美飾）終於要結婚了，就在他後悔自己為何一直沒有向對方表白的時候，妖精出現了，並且實現了他的願望！還記得這部回到童年改變歷史的「求婚大作戰」嗎？「命中注定你愛我」的編劇金子茂樹，當然就是十年前「求婚大作戰」的編劇，（難怪）兩部日劇的格局和設定都非常相近。叫人唏噓的是，故事從回到過去，變成展望將來，而山下智久十年前在「求婚大作戰」所扮演的那個長大成人的岩瀨健，正正就是他（和當年的觀眾們）如今的年紀了。

故事本身創意真是麻麻，但你可以想像成上一代的男主角，這次就以神明的身份打救自己十多年前的童年玩伴，這樣就耐人尋味得多了。懷舊懷舊兼懷舊，還是看得 Old School 的我怦然心動，老淚縱橫。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
紅眼 日劇情史

專欄作家、文藝雜誌主編。旅居台北多年，曾獲香港中文文學創作獎冠軍、青年文學獎等。已出版長篇小說包括「廢氣團」、「沼氣團」、「小霸王」、「赤神傳」及短篇集「紙烏鴉」、「獅人鳳」。

http://www.facebook.com/a38redeye

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