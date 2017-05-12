唐明：老兵不死，但他們的遺產在凋零

5月12日
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杜魯門檢閱 442 團
杜魯門向 442 團致敬

熟悉第二次世界大戰的人可能對美軍 442 步兵團不會陌生，我總覺得他們的故事，放到今天是很好的教材。

這是美軍歷史上獲最多勳章的一支部隊，士兵主要由日本移民第二代組成。

珍珠港遇襲之後，美國政府就將國內的日裔打為「敵國僑民」，限令他們 48 小時內收拾細軟，搬進所謂的「遷徙營」——其實羅斯福總統自己都經常口稱「集中營」。夏威夷島上的日本人也不例外，但由於他們已經掌握夏威夷最主要的經濟命脈，關進集中營行不通，最終是褫奪了夏威夷日裔士兵的資格。

集中營內的日本家庭的「世代衝突」開始激化：父母還是上一代日本人，只不過移民在夏威夷居住而已，依然「心向皇國」，但兒女卻不知為何「數典忘祖」，已經認同美國——即使是 70 多年前白人獨大，種族隔離的那個美國，許多日本男孩不惜跟父母爭吵決裂，也要參軍報國。

不知道他們的父母有無罵他們「日奸」，但美國人疑心他們當「美奸」倒是真的，這些年輕人即使想為美國上戰場流血犧牲，說得難聽點——貢獻自己當砲灰吧，也被拒之門外。不過最終還是一片赤誠打動了美國政府，從夏威夷和美國本土招募的日裔 3,000 多人組成了 442 團，以夏威夷士兵組成的「第 100 營」為主力部隊，高級軍官當然是白人，但也有為數不少的日裔低級軍官。

這支部隊被派到歐洲作戰——避免讓他們在太平洋戰場與日本交戰也是理所當然。但意外收穫是，這些日裔後代勇猛善戰的天性，可以說跟德國人旗鼓相當，威名遠揚，雖然他們的親人都還關在美國的集中營裡。

但傷亡也非常大，整支部隊換員接近 3 次，原本 3,800 人的編制，最後一共投入 14,000 多人。單單這一個團就有 21 人獲榮譽勳章。榮譽勳章是美軍最高軍功，整個第二次世界大戰一共才發了 400 多次。但他們回國之後並沒有受到合乎比例的歡迎，即使他們獲頒最多勳章，但在勝利遊行隊伍中還是輪不到打頭陣。唯一聊可安慰的是杜魯門的演講：「你們不僅打敗了敵人，也打敗了偏見。」話雖如此，但現實是不會立即兌現的。

442 兵團沒有享受到太多英勇作戰的果實，普通美國人熱愛的英雄還是「美國隊長」，只不過攢下的這份榮耀對於後代則非常豐厚。60 年代平權風潮捲起的時候，日裔移民也開始為自己爭回公道，可能與日本人內斂的性格有關，有關運動的聲勢不大，其中一位運動代表是 442 團的老兵井上健，美國政府終於在 1988 年向所有曾經失去自由的日本移民給予賠償。

井上任夏威夷州參議員近 50 年，參軍之前他本來在夏威夷讀醫，在戰爭中少了一條手臂。尼克遜的律師曾經管他叫「小日本佬」，錄音帶洩露之後，難道井上就會因此被矮化？可恥的當然是這個「律師仔」。

今天有太多人為了捍衛自己一觸即跳，揮舞拳頭，大呼小叫，卻沒有想過或許正是這樣，才令其尊嚴受損？榮譽和尊嚴當然是要掙回來；而自由和平等，如果這是我們大家珍惜的價值，就像獲得別人的敬意、愛意，或者只是善意，無論如何也要相應付出一點努力吧——當然，也可能是我一廂情願而已。

我們今天享有許多理所當然的好事，不知道由多少前人的犧牲換來。但是人總是有眼無珠的，看不到無形的資產。如果祖上留下一件甚麼成化瓷碗，你會洗乾淨手，戴上手套，用天鵝絨鋪好桌子才拿出來看，而不會隨隨便便用來吃飯漱口，然後丟到洗碗槽裡去，對吧？

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※

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