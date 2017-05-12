全球失收逾半，茶葉失收怎麼辦？

咖啡豆與氣候變化的奮鬥史不乏關注，但作為受歡迎程度僅次於水的飲料——茶葉在氣候變化中瀕瀕失收甚至面臨斷產危機，就顯得默默無聞。研究估計，部分產茶地區的茶葉產量未來 10 年內最多可降 55%，不論供應量和茶質都大受影響。為此，科學家嘗試為茶葉基因組測序，希望利用基因圖譜幫助茶葉應付氣候變化的衝擊。

近年氣候變化的惡果逐漸顯露，酷熱天氣、旱災等令印度、巴西、肯亞、日本、中國等多個產茶大國失收，價格提升外，部分茶葉更出現炒賣情況。早前 Forum for the Future 的可持續發展顧問 Ann Marie Brouder 談及茶葉的未來時就指：「可以肯定的是部分產茶國未來將再無茶葉生長，又或可見產量和質素明顯下降。」與小麥、玉米和大米等同樣受氣候變化影響的農作物不同，種茶樹可說得上幾十年的長期投資，一棵茶樹可生長 60 年，而且不能隨便移植，因此茶農更需要提早準備為未來茶業減產謀定後路。

繼咖啡和可可的基因組在歐美國家成功測序，中國科學院的科學家日前也完成茶樹大葉茶種（Camellia sinensis ）基因測序，並在科學期刊「細胞」刊出研究成果。據知，由於茶樹基因長期保持擴增而且欠缺刪除機制，導致其基因組龐大，以茶機大葉茶種為例，就有近 3.7 萬個蛋白質編碼基因，數量要比咖啡豆的基因組大超過 4 倍。此次基因測序除了能方便日後利用基因資料協助培植新茶葉品種外，也有助提高品質及營養價值。最重要的是，科學家可以從茶葉基因組中一窺其對生長環境壓力、蟲害、疾病抵抗力的遺傳基礎，日後能擴闊基因多樣性，改善茶葉健康，並準確調節水肥以達至最高產量。

研究指，是次得到的基因資料除了能調控茶樹基因，加快培育新品種的過程外，當中與生物合成有關的基因更左右類黃酮、萜烯和咖啡因等化合物的產生，直接影響茶的色香味，因此，此次研究衍生的基因育種技術將有望改善茶葉品質，增加其營養及醫學價值。同樣道理，科學家也能藉此移除茶樹中生物合成咖啡因的基因，培育出更多嶄新的無咖啡因或低咖啡因茶葉。

飲茶習慣自公元前 3 世紀出現，至今全球有 160 多國 30 億人飲用茶，除了是多個國家的文化象徵，也形成近 200 億美元（近 1,558 億港元 ）的巨大全球產業。要保住茶脈，成功為茶樹基因組測序固然是重要的一步，但訴諸科學之外，最治本的方法還是要遏止氣候變化。