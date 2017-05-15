5月15日
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鄭立：經濟獨立是獨立的首決條件

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自從我們脫離了農村家族，進入工商社會生活後，窮人家庭們都希望孩子們「獨立成人」，要獨立才能夠成人，而很多青少年也希望自己能及早獨立。人類追求獨立，在於為了享有自由與自尊，青少年之所以想當成年人，就是想自由的買自己喜歡的東西，過自己想要的生活，留自己喜歡的髮型，穿自己喜歡的衣服。

與「獨立」相反的，就是依賴。依賴，就是沒有了別人你會生存不下去。一個人成年之前，作為兒童或青少年，他們一開始是連生活都不能自理，慢慢地開始懂得處理自己的生活，去到開始懂得與人交際，防範危險，最終在社會中得到認可，成為經濟的一部分。能夠從社會與市場中，解決自己衣食住行等物資生活的問題，都是一個個脫離依賴的過程。

是故，一個獨立後的成年人，不需要父母的幫忙，也能夠生存，那就是經濟獨立。對於一般父母來說，這件事就結束了，下一步應該是叫你自組家庭生仔，讓一個新生命開始依賴你，再重覆以上的過程。

好，為甚麼突然談這個呢？這個專欄畢竟是創業專欄，不是倫理專欄，我們不是講怎樣組家庭的。這故事去到不是創業家的人生，就結束了；但是去到創業家這邊，卻只是去到一半而已。

因為，對於創業家來說，這樣還不至於叫作獨立。你在某企業找到一份工作，是有了收入來源，但你真的不依賴人嗎？有很多工作，你其實是非常依賴你的公司的。第一種情況是你的能力很難用在別的地方，比方說，警察，你所學的技能不是在外面完全沒用，但很多企業在請你時也會覺得有困難。另一種是你的工作太過依賴制度內的人脈關係，地位與權位，例如官僚，大企業某些幹部，甚至中學教師。你的事業很看你在工作場所的人際關係，但是你一離開了體制，你過去的人際關係就很難再發揮甚麼作用。

這種「你沒有別人就完蛋」的情況，也就是依賴，就是獨立程度不夠。相對而言，如果你的技術，很容易就找到別的工作，那麼你就是相對獨立。說穿了，所謂獨立，就是有能力從多種收入來源當中選擇，而不是只有少數單一的收入來源。

而你的公司也是一樣，你公司目前的營收如何，這也只是短期的。如果你的營收來源太過單一，例如很依賴某公司的生意，那麼你就是沒能達到獨立，而收入愈分散在不同的產業與公司上。你的獨立性就愈高，因為單一來源出問題你雖然會受損，卻不至於會致命。

你可以把自己想像成一個國家，而你的公司跟國家一樣的，一個國家的經濟愈依賴單一市場，就會愈多問題。依賴單一市場（顧客群）的國家，一旦被依賴的對象經濟不行了，自己也會一併死掉。而且更重要的是，因為你單方面的依賴，對方知道自己掌握你的生死後，便會干涉你和迫你接受更差的條件，使你更脫離不了他，但是待遇會愈來愈差，因為對方有充足的籌碼，而你沒有籌碼，他不需要你，你卻需要他，那就沒甚麼好談的。

經濟不夠獨立的國家或者城市，難有未來。無論你現在過得多好，他給你多少的利益，都很容易就會受人制肘，特別是對方有意扶植另一個更聽話的下屬時，你就會發覺有志難伸。而你的公司也一樣，太依賴單一來源的公司，其發展必然會受制，而且，只有單一的經濟來源，這也顯示了作為老闆的你，是沒有志氣的。

爭取經濟獨立，是一切獨立的先決條件，從世界各地取得不同的收入來源，是你作為創業者的使命。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
鄭立 業問之老細問咩事

鄭立，Cheng Lap，香港人。從不被寄望的職校生到取得香港中文大學比較史學碩士，曾任教職，後轉行創辦公司並開發電腦遊戲「民國無雙」。長於議題思辨、邏輯推演，評析經濟與政治局勢。現於香港「明報」，台灣 udn 「鳴人堂」專欄，以及 PTT 論壇發表文章。著有「有沒有 XXX 的八卦」。作者臉書：Cheng Lap。

https://www.facebook.com/leglory1988

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