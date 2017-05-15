致素食者：你不能避免的 7 種動物成份

健力士啤酒日前終於完成持續多年力臻純素的長征，宣布其啤酒不再需要經魚膠過濾生產，對素食者而言無疑可喜可賀。素食主義興起多時，勢頭有增無減，愈來愈多人在意生活中所吃所用的成份是否純素，同時也愈來愈多產物被揭發暗藏肉類，例如早前鬧得沸沸揚揚的英國含脂肪的鈔票，又例如初創公司 Clear Foods 化驗出市面部分素熱狗其實內含雞肉。食物和商品生產要完全排除肉類成份達至純素，究竟有幾難？以下是幾個例子：

芝士

很多半素食者遲遲無法邁向純素食之路，只因他們有一種食物始終難離難捨：芝士。芝士雖為奶類製品，但部分品種生產時需要使用從牛的第四個胃內膜抽取物提煉而成的天然凝乳酶多（rennet），幫助芝士凝固，其中一種就包括廣受歡迎的帕馬森芝士（Parmesan）。由於代替凝乳酶多的人工材料成本降低，現時芝士製造商已慢慢減輕對凝乳酶多的倚賴。不過產自意大利稱得上正宗的帕馬森芝士，需要遵循傳統製法，仍然使用天然凝乳酶多。因此素食者若要守住純素原則，就要選擇純素者專用的帕馬森芝士。

白糖

以甘蔗煉製的精製白糖由於顏色較深，生產過程中需要以牛骨灰過濾褪色，部分黃糖、原糖、咖啡糖也會經過不同程度的過濾。想避免食用生產過程用到骨灰的糖的話，不經精製的原蔗糖是最好的選擇。

漆彈殼

除了食物，還有不少商品意外地屬於非全素。例如野戰中使用的漆彈的彈殼，一般就使用明膠製造而成。明膠成份包括動物皮、骨頭中的蛋白質，除此之外，果凍、膠囊、棉花糖等普遍都含有明膠。

紋身墨水

即使你自認純素者，你身上的紋身可能已令你破戒。大部分紋身用品包括墨水及護理用品都含有動物成份，如骨灰、動物脂肪、蟲膠、明膠、羊毛脂、魚肝油等等。近年有關注環保及動物的紋身師開始提倡純素紋身，有心人稍花時間篩選，也能紋得一個純素紋身。

結他

部分結他，尤其是木結他都有可能用動物身體部位製成。主要用來固定琴弦的上弦枕（nut）與下弦枕（guitar），經常以動物骨頭如牛骨、駱駝骨、馬骨等製作。

Converse 鞋

這裡要提的自然不只是 Converse 的真皮鞋款，事實上 Converse 連帆布鞋款也不免含有動物成份。Converse 一直不敢宣稱其帆布鞋屬純素產品，「究竟 Converse 是否全素 」也一度是外界熱烈討論話題。曾有消費者去信查詢，收到的回覆是「儘管我們使用的原料大部分都不是動物副產品，不過產品粘合劑會間歇含動物副產品，因此我們不可能自稱純素產品。」

衣物柔順劑

大部分衣物柔順劑成份中都含有一種「脫氫牛脂二甲基氯化銨」（dehydrogenated tallow dimethyl ammonium chloride），簡而言之就是氨與牛、羊、馬脂肪的混合物，讓你的衣物洗出來「如絲般順滑」。