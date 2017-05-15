江皓昕：The Leftovers ——如果電視劇本也能贏諾貝爾文學獎

5月15日
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美劇 The Leftovers 劇照

總有一些劇集是你覺得超級無敵我愛你程度的好看，好想推介別人一起去分享喜悅，身邊愚民卻忙碌得沒空理會，最終只能剩你一人繼續孤芳自賞。那種觀影感覺是神聖又孤獨的，彷彿你終於聽到神諭，身邊人卻當你是在山頂上造船的瘋子。於我而言，The Leftovers 就是這麼一部劇集。過去幾年，我從來沒有放棄過當一個零佣金打手的志願，每每有人講起美劇，我總會自發提出這部 HBO 劇集，極力推薦、乞求、威脅別人去看。然而，地球依舊自轉，我的傳教任務還是兵敗如山倒。故來到 The Leftovers 第三季，也是 HBO 公佈將會是最後一季，我已經不存任何希望，視死如歸地作出最後一次呼籲，這是世人們的最後機會：「請停止浪費生命，立即放下你手裡在做的事，滾回家，看這劇。」

The Leftovers 是一部神劇，不止說它的質素，也是它的故事：這是一個關於宗教和宿命，凡人嘗試去競天的悲傷故事——2011 年 10 月 14 日，毫無先兆，地球上有 2% 人口都憑空消失了。乍聽不是許多，但當你細想，其實已經是 1.4 億人。那可能是你的父親、子女、朋友、或任何你不認識的人，毫無規律可言，有基督徒、名人、普通白領、也有罪犯，這是史上最龐大的超自然事件，不能解釋。劇集的故事卻不在解釋，也從來不嘗試去解釋（製作人開宗明義已經說，將不會有消失事件的謎底）。

美劇 The Leftovers 劇照
美劇 The Leftovers 劇照

故事重心在於事件發生後的三年，當世人開始接受這麼一個超自然的末世事件發生了，而世界並沒有因此而完結，你唯有繼續你的生活，他也只能回到他的忙碌，那其餘 98% 沒被消失的「被遺下的人」，他們到底如何面對往後的人生和生活。當中有老公子女都消失了，剩下她一個的悲傷女人；有因為事件而轉信奇怪的新興宗教，行為愈奇怪的迷失者；有篤信上帝，卻質問祂為何沒有帶走自己的牧師；有精神變得失常，相信自己洞悉了真相的瘋狂者；也有處於崩潰邊緣，職責卻要維繫一整個小鎮的治安的警察長……被遺下的人比那些被帶走的人更有故事，因為遺下的是思念、不解、迷惑、自省。世人的情緒被拉到崩塌的極端狀態，全人類一起經歷了一次大災難，而一整部劇就是他們創後失調的復原故事。

人類感情在巨變過後非常脆弱，我們看見劇中人尋找救贖的長征。儘管不是每個人都有信仰，他們卻像失志了的離教者一樣無語問蒼天，如果有上帝，為何要讓這種事降臨？劇中展現一種深入又克制的氣質，人的迷失與重拾、想走出陰霾時卻被過去的陰影纏繞、輾轉找到新的力量、具意志力地對所信的東西奉獻時，上天又似開玩笑地把命運再一反轉⋯⋯沉重又具宗教意味的題目在劇中充分展開與探討，主創團隊所帶出的信息是地上萬千種宗教的共同本質，就是把世界上看似無序的東西，都看出一個規律來，並給予一個意義。天也許有眼，也許無，但人對此而作出的猜想和反應，終究比那股超自然力量更為重要。

一如 SopranosThe Wires 等傳奇性的 HBO 劇集，劇集播映當刻的收視未必出眾，然而此類大氣又精緻的神劇，絕不是一般即食娛樂劇所能夠比擬。許多年後，電影學院裡嚴肅的課題研究，還是會一集一集地分析神劇中的隱喻和意義。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
江皓昕 煲戲要在晚餐後

江皓昕，編劇，白羊座。

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