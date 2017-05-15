5月15日
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做人要識嗌「唔好」

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有時你覺得自己不夠時間，是因為你不懂得「Say No」，結果時間都花在錯誤或無關重要的事情上。美國侯斯敦大學商學院教授  Vanessa M. Patrick 稱：「能善用 No 溝通，反映你是在自己人生中的駕駛座。」

不過，Say No 也有技巧和策略。Patrick 與波士頓大學市場學教授 Henrik Hagtvedt 2012 年的研究表示，回答「我不會」（I don’t）比「我不能」（I can’t）讓受驗者能夠更容易抽離不願意的承諾。

分別在於，「I can’t」給人感覺像藉口，即還有空間辯論；「I don’t」則暗示閣下已建立了某些原則，信念堅定。而「I don’t」就「I don’t」，拒絕是出於個人原因，與對方無尤，也不用給人撒謊找藉口的感覺，無損雙方關係。Patrick 與 Hagtvedt 曾找來一班受驗者負責向另一班人推銷雜誌，結果顯示，「I don’t」讓推銷員較易接受對方的拒絕。

生活版記者 Kristin Wong 日前在紐約時報撰文，提出數個讓人安心 Say No 的建議。第一點要訣，就是在風險不高的情況下，應更決斷和進取地拒絕。例如當銀行職員嘗試遊說你申請多一張信用卡，但你不想申請，這時候你應斬釘截鐵地說：「我不用信用卡。」而非「下次先吧，謝謝你。 」後者讓人感覺尚有彎轉，或許這傢伙給人多遊說一陣子便會申請。面對陌生人，一般較容易不留情面，例如有人走過來推銷物品，這比拒絕你的同事希望搭一程順風車的要求容易。

第二是要準備一套拒絕金句，因為只有你在清楚要說甚麼才能表現得決斷。例如對著上門推銷員，你可以說：「我不會從推銷員買東西。」同事邀請你放工飲酒聚會，你可以說：「不，我這星期不會外出。」當有了一套固定短語，便不用浪費時間找藉口，而能即時做出拒絕反應。

然而，有些人害怕拒絕，或是因為害怕錯失機會，因此對所有事情均說好。職業導師 Dara Blaine 稱：「我們都活在『Yes』文化之中，這文化期望人人都是冒險家，對所有落在我們身上的事 Say Yes。」「只有他們學會拒絕，才真正能看見他們的事業起飛。」

有人說 「you always agree with your boss」，不是沒有道理，就像你總不能對老闆講「抱歉，我不會在下午 5 點後工作」……不過，你也可以嘗試婉轉一點解釋，手頭上的工作已經很多，目前再添加額外任務或者不是最合適，因為你不想犧牲工作質量。此外，打工仔事事點頭，唯唯諾諾，也有可能讓自己失去加薪機會。做人要識嗌唔好，掌握這個「識」本身已是大學問，紙上談兵以外，豐富人生閱歷才是最重要。

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