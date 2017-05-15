世界太複雜，模擬不了？Improbable 話 possible

當 Elon Musk 宣稱我們極有可能活在虛擬世界，理所當然引起不少爭議，他們質疑虛擬試驗無甚必要，而且牽涉巨大人力物力。惟毋須等到未來，最近就有一間專研虛擬平台的創科企業表示，在模擬技術上已取得重大進步，科技雜誌 Wired 更聲稱：假如我們真的活於虛擬世界，這間公司極有可能就是世界的「造物主」。究竟這是一間甚麼公司？

Matrix 的 Matrix

談起科技界的明日之星，人工智能出盡風頭，早前 DeepMind 圍棋大戰中未逢敵手，見證人工智能的實力。不過，研究成果屢獲 Google 等科技巨頭青睞，英國新創科企 Improbable 認為還有一項科技被看漏眼——虛擬實境。Improbable 成立短短 5 年，決心建立虛擬世界，創造另一個空間，共同創辦人兼行政總裁 Herman Narula 在 Wired 的訪問中開玩笑說：「基本上，我們想創造 Matrix。」

Narula 認為數據說的是過去，模擬演算（simulation）談的才是未來：數據告知過去發生甚麼事，但要預早為未來做決策，就要進行模擬演算，估算未來發生的情景，例如模擬皇后大道中在繁忙時間的突發情況及引起的連鎖效應：像交通意外導致行車線堵塞，汽車相繼繞道，堵塞情況開始擴散，車龍延至幾公里外。同時車上或有乘客因延誤而急於聯絡，導致通訊網絡繁忙，加上速遞服務受阻，救護車也要繞道，送院診治需時更久等等……Improbable 的貢獻就是設計出能處理如此龐大模擬演算數據的平台：SpatialOS。