為何哺乳類大小便需時都差不多

大象的膀胱可儲 18 升液體，貓的膀胱容量則只有一茶匙，但兩者同樣用 21 秒小便；大象的排便量可達 20 升，比狗隻多 1,000 倍，排便時間卻同樣維持在平均 12 秒。為甚麼哺乳類動物大小便的時間都差不多？

美國喬治亞科技學院（Georgia Institute of Technology）機械工程教授 David Hu 整合動物排尿片段發現，哺乳類動物體型不同，小解方式亦有別，撇除老鼠和蝙蝠一類滴尿的小型動物，大型動物如羊和猩猩排尿則平均需時 21 秒，不同物種小便時間之所以相當一致，關鍵在於尿道的長度。

David Hu 解釋，身體其他器官未必合乎比例，然而所有動物都有同一尿道比例（長寬比為 18），動物體積愈大，尿道愈長，地心吸力亦會愈強，向膀胱施加更大壓力，排尿速度因而更快速，追上其他較小型哺乳類動物的表現。

排便情形一樣。大型動物排便份量較大，速度也會較快：大象以每秒 6 厘米排便，比狗隻快 6 倍，人類則約每秒 2 厘米。三分二動物的大解時間介乎 5 秒至 19 秒之間，即平均 12 秒，糞便份量迥異之巨，為何哺乳類動物的大便時間仍能相對同步？

David Hu 指出，原因在於大腸內的超薄黏膜。黏液薄膜相當滑溜（黏性比糞便少 100 倍），有助滑出排泄物，假如缺少腸道黏膜，排便將成不可能的任務。大型動物雖然糞便體積較長，但黏膜亦相對較厚，因此能夠高速而順暢地排便，與較細小動物看齊。