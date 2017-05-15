5月15日
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原人：跟長輩旅行其實唔難 帶媽媽十載走遍 15 國

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帶長輩去自由行，其實不太難。筆者過去 11 年，每年起跟媽媽出走一回。走過別人眼中危險的印度、伊朗，也去過繁華的意大利和冰島，見証戰火重新的斯里蘭卡和零下 40 度萬人上街抗議的俄羅斯。

母親的旅行承諾

對媽媽一年一旅行的承諾，源自 2000 年媽媽帶剛完成會考的我，遊覽快將消失的長江三峽，幾年後，三峽工程上馬，大部分的城市和古蹟都淹沒在河水中。這次經驗也拓闊我人生的旅程，不走尋常路，只入百姓家。

筆者每年大概去 2-3 次的旅行，足跡五大洲，但母親一帶自由行感覺依然特別。2006 年，第一次帶媽媽去旅行，當年是西安。我的媽媽很好厲害，年過 60，但不輸他人。她教瑜伽、組織大陸助學、是我的私家跌打師傅、也是做飯能手，生活瑣事井井有條，更有粉絲群，多年養得我肥肥白白，唯獨不懂英文。

有些兒女會給長輩一筆錢，讓她們自行安排報團，或者一同參與旅行團，這未必是對長輩好的選擇。

長輩旅行三寶

帶媽媽旅行，記得長輩旅行三寶︰睡袋、眼罩，電熱水煲，長輩必定能感受子女的細心，相處就事半功陪。

睡得好，長輩才有精神可周圍行走，但可能她們睡不慣「生埗床」或擔心床鋪的清潔，睡袋傍身定能安心入睡。媽媽通常只會帶單層布料的睡袋，貪其輕便，方便攜帶，尤其穿越多國的旅行。平時，旅行中，我跟媽媽作息時間不同，我深夜還需尋找另一天景點的資源，因此她戴上眼罩可以早點安睡。而坐通宵長途巴士，眼罩更是必備之物。此外，不少長輩早上愛熱水或咖啡，自備電熱水煲就大派用場。而有時東歐或南亞國家，食物可能未必符合長輩口味，電熱水煲搖身一變為打邊爐，只要在超市買下菜類，麵條，就可煮好簡單的晚餐。

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旅行簡報會

香港怕蝕底，人同此心，長輩也是如此。他們體力不如前，但害怕「蝕底」，須在最短的時間去最多的地方。卻到頭來太急反而誤事，所以必須「自量」。

有時長輩不會把「我好累」的話說出口，作為兒女學會鑑貌辨色。如果媽媽突然不說話，又或說︰「走慢點」，我主動停下來，提出去咖啡廳或茶館，喝點東西。有時候問︰「媽媽，累不累？」通常她不想影響行程，都回應︰「無事，繼續行。」因此主動邀請休息，可能最好的方法，了解長輩的體力。

跟長輩旅行，互相摩合，溝通，取得默契，一家人的快樂，不是獨自旅行和跟朋友出遊所能比擬。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
原人 7遊記

原人，植根香港的城市研究員，曾任大學講師，研究社區和文化保育。放眼世界，遊歷 45 國，五大洲，本地欣賞社區的樂趣，國外沉迷第三世界的浪漫，最愛國度是伊朗和緬甸，景點有趣，卻不及人的真摰，尋回城市失落的笑容。

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