5月16日
達克效應：愈無知愈易高估自己
味道的科學
陶傑：小鮮肉是文藝復興新領䄂？
瑞典告別現金：捐款也可用卡
為何總是在星期一心臟病發？
如何讓職業「經得起未來」考驗？
大腦亢奮難以成眠？7 項助眠建議
Chester Ho：WannaCry 後，只會有更多的勒索病毒
Live Norish：挪威跳蚤市場的環保潮流
方俊傑：「天賦的禮物」——孩子的路由誰決定？

大腦亢奮難以成眠？7 項助眠建議

A+A-
圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

大腦過度活躍，無法進入休息狀態，是不少夜貓失眠的原因。鑑於睡眠不足會增加罹患癌症及高血壓的風險，情況嚴重更可致命，即使不是心理疾病，夜間大腦亢奮現象仍有必要正視。CNN 綜合多位睡眠專家建議，試圖還精神一個平靜的時刻。

  • 分散注意：想像一個無謂故事，消耗大腦精神而又不會涉足現實，例如幫私人飛機佈置家具。
  • 保持清醒：努力去睡只會難以成眠，消除對清醒的焦慮不安，安撫自己清醒並無問題，反而更易入睡。
  • 下床活動：躺下 20 分鐘大腦仍然未能放鬆，不如到另一個幽暗的房間，告訴自己一切明日再算，然後再去嘗試進睡。
  • 記錄想法：寫下令自己失眠的憂慮，以此判斷何謂假憂慮與真問題：前者往往是假設性問題，大可放低；後者則可計劃實行。只要想通，就能減少睡眠焦慮。
  • 調整呼吸：深呼吸是分散注意力的有效方法，尤其邊數算邊呼吸。大概 10 分鐘就能見效。
  • 不要強求：太過用心驅除想法，只會加劇失眠。暫時抽離並以另一角度觀察自己，接納問題，反而有助成眠。
  • 趁早吸光：上午早段吸收多點自然光，有助調整生理時鐘，夜晚更易入睡。

對於一般失眠情況，定期運動、冷色房間、昏暗環境及保持足部溫暖均有助入睡；除此之外，科技亦能改善睡眠質素，例如過濾藍光、模仿大自然光源的彩燈等等。

相關新聞

圖片來源：路透社

味道的科學

shutterstock_562414996

為何深呼吸可減壓？

shutterstock_174896669

比真藥更有用的安慰劑

shutterstock_468007946

你是早鳥還是夜貓，天註定？

shutterstock_613926380

腦掃描大數據：新法解讀抑鬱症

印象派怪客高更（Paul Gauguin）作品「午憩」（Midday Nap）1892-94

唐明：日長睡起無情思

shutterstock_610578722

比咖啡因和小睡更提神的方法

10_Sleep_Thumbnail_v3

【短片】上班無精神？可能有睡眠時間後移綜合症

本月熱門

Anschluss sudetendeutscher Gebiete

把 卐 字傳入德國的男人

shutterstock_214066240

懶，但又瘦又好體能的動物

圖片來源：路透社

陶傑：杜林普的傲慢

圖片來源：路透社

說的是日本製，靠的卻是外勞


昨日要聞
  1. 世界太複雜，模擬不了？Improbable 話 possible
  2. 致素食者：你不能避免的 7 種動物成份
  3. 怎樣減糖才是治本之道？
  4. 為何哺乳類大小便需時都差不多
  5. 窮得沒飯吃：美國學童「飯債」累累
  6. 做人要識嗌「唔好」
  7. 一封退回的信
  8. 鄭立：經濟獨立是獨立的首決條件
  9. 江皓昕：The Leftovers ——如果電視劇本也能贏諾貝爾文學獎
  10. 原人：跟長輩旅行其實唔難 帶媽媽十載走遍 15 國
星級話題
哲學|脫歐|Brexit|台灣|溝通|攝影|丹麥|生態|設計|Facebook|眼疾|潮流|林鄭月娥|企業|時裝|運動|移民|伊斯蘭|藝術|里約奧運|北韓|瑞典|家長|公投|經濟|Netflix|恐怖主義|音樂|記憶|board game|學習|曾俊華|英超|逃稅|全球化|自由|ISIS|兩性|App|動物|健康飲食|氣候變化|民主|美國大選|社交|時尚|杜林普|歐盟|希拉莉|建築|電影|創業|桌遊|敍利亞|NASA|google|失業|商業|貧富懸殊|難民|文學|機械人|智能手機|納粹|衣著|金融|出版|愛情|遊戲|小說|特首選舉|社交媒體|品牌|奧巴馬|歷史|女性|醫療|足球|房屋|日劇|倫敦|食物|美劇|插畫|Startup|希特拉|科技|傳媒|污染|美國總統|西班牙|共和黨|第二次世界大戰|非洲|AI|單身|基因|全球暖化|總統|網絡|企業家|性愛|澳洲|學生|研究|恐怖分子|消費|挪威|生活|大腦|反恐|心理學|疾病|教育||香港|廣告|電腦|毛澤東|英語|宗教|情緒|子女|恐襲|糧食|梁振英|旅遊|奧運|大數據||特朗普|閱讀|大選|戰爭|意大利|企業管理|語言|親子|環保|特首|工作|樓市|生物學|城市|人工智能|太空|飲食|投資|年輕人|睡眠