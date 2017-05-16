大腦亢奮難以成眠？7 項助眠建議

大腦過度活躍，無法進入休息狀態，是不少夜貓失眠的原因。鑑於睡眠不足會增加罹患癌症及高血壓的風險，情況嚴重更可致命，即使不是心理疾病，夜間大腦亢奮現象仍有必要正視。CNN 綜合多位睡眠專家建議，試圖還精神一個平靜的時刻。
- 分散注意：想像一個無謂故事，消耗大腦精神而又不會涉足現實，例如幫私人飛機佈置家具。
- 保持清醒：努力去睡只會難以成眠，消除對清醒的焦慮不安，安撫自己清醒並無問題，反而更易入睡。
- 下床活動：躺下 20 分鐘大腦仍然未能放鬆，不如到另一個幽暗的房間，告訴自己一切明日再算，然後再去嘗試進睡。
- 記錄想法：寫下令自己失眠的憂慮，以此判斷何謂假憂慮與真問題：前者往往是假設性問題，大可放低；後者則可計劃實行。只要想通，就能減少睡眠焦慮。
- 調整呼吸：深呼吸是分散注意力的有效方法，尤其邊數算邊呼吸。大概 10 分鐘就能見效。
- 不要強求：太過用心驅除想法，只會加劇失眠。暫時抽離並以另一角度觀察自己，接納問題，反而有助成眠。
- 趁早吸光：上午早段吸收多點自然光，有助調整生理時鐘，夜晚更易入睡。
對於一般失眠情況，定期運動、冷色房間、昏暗環境及保持足部溫暖均有助入睡；除此之外，科技亦能改善睡眠質素，例如過濾藍光、模仿大自然光源的彩燈等等。