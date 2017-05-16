Chester Ho：WannaCry 後，只會有更多的勒索病毒

電腦勒索程式 WannaCry 席捲全球，Windows 系統用家人人自危。有別於過往的電腦病毒，即使用戶沒有點擊連結，也沒有下載檔案，WannaCry 依然有方法進入電腦，把用戶的檔案加密，然後彈出畫面通知用戶，要求用戶使用比特幣支付費用解鎖。

據說這個程式是利用早前被泄露的美國國家安全局黑客工具 EternalBlue 而開發，可以攻擊微軟系統的後門漏洞。針對這個漏洞，微軟已發佈適用於 Windows Vista 以後的作業系統的修補程式，但很多機構、企業的電腦仍在使用 Windows XP，例如自動櫃員機、交通工具的電子告示板等；就算是新版作業系統，很多用戶並沒有更新軟件的習慣，結果同樣落得中招的下場。WannaCry 全球爆發的連鎖反應可謂一發不可收拾，受影響的公營機構及私營企業不計其數，包括中國公安網絡、英國國民保健署、FedEx 等，有見及此微軟不得不再次支援 Windows XP，推出相關的修補程式。可是，修補程式不能拯救已被加密的檔案，只是保護用戶免受攻擊。

類似 WannaCry 的勒索程式近年漸趨普遍，從 2015 年 400 萬次攻擊躍升至 2016 年接近 6 億 4 千萬次。收取勒索費比轉售信用卡號碼等用戶資料較快圖利，而且利用比特幣收款更難被警方追查身份，故此有專家認為勒索程式將成為下一代網絡危機。然而盜未必有道，即使向黑客付款往往未能得到解藥，這次也有 WannaCry 受害者向黑客支付「贖款」，得到回覆的卻並非真正的解藥，換句話說如果沒有妥善備份檔案的話，被加密的檔案等同報銷。

發放勒索程式亦不是技術高手的專利，有些黑客把勒索技術打包成產品，推出「勒索即服務」（Ransomware as a Service. RaaS），即使買家不懂編寫程式，仍能下載及使用勒索程式，當買家成功取得勒索費，黑客賣家便從中提取若干比例的費用。

上文提到 WannaCry 建基於國安局泄露出來的 EternalBlue，是早前由去年橫空出世的黑客組織 The Shadow Brokers 公開的。他們曾企圖叫價 5 億 6 千萬美元兜售包括 EternalBlue 在內的國安局程式，但無人問津，輾轉之間他們索性公開這批工具，可是我們仍然不清楚他們手上還有甚麼秘密武器。

就在 WannaCry 爆發的周末，朋友笑言經過這次勒索程式風波，大家應該更積極考慮轉用 Mac 機。事實上，向來公認為安全的蘋果電腦也有木馬和勒索程式，只是目前未有 WannaCry 這麼大規模的漏洞和攻擊。近年我們聽到愈來愈多網絡安全的事故，去年年尾導致 Spotify、Twitter 等大型網站癱瘓的 DDoS 攻擊、這次 WannaCry 的病毒爆發，甚至是百度來電攔截 App 洩露香港高官電話號碼，我們不知道還有多少個系統漏洞隨時湧現，只知道這些進攻來勢洶洶亦愈見防不勝防。我們唯一可以做的是把基本的保安做好，定期備份、啟動防火牆和設定自動更新作業系統，把安全風險減到最低。