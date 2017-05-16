5月16日
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陶傑：小鮮肉是文藝復興新領䄂？

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圖片來源：路透社
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法國小鮮肉總統可能勝利沖昏頭腦，與真「老」婆搬入愛麗榭宮，計劃羅浮宮發表就職演說。在金碧輝煌的藝術氣氛包圍之下，總統馬克宏昂然宣佈：他的上台，將會帶來第二次文藝復興。

小鮮肉的口氣非常大。首先，文藝復興（Renaissance） ，是歐洲由中世紀黑暗中突破重圍、勇於邁步，走向陽光黎明的一場偉大的人文精神運動。

文藝復興的始祖，在藝術上是達芬奇，但在政治上卻是宗教改革家馬丁路德。達芬奇的「蒙羅麗莎」將人的肖像畫得傳奇而神聖，在西方美術史上，自羅馬覆亡以來 1,000 年：第一次以人而不是神或耶穌做題材，解放了人性，令人脫離宗教的鎮壓，昂首走上了歷史舞台。

馬丁路德則在維根斯坦的教堂張貼抗議書，反對梵蒂崗壟斷聖經的最終解釋權，收取贖罪卷而腐敗。馬丁路德的行為要蒙著殺頭之險，但歐洲和英國卻有許多主教、神父、牧師分別群起而支持。最近英國的雜誌「觀點」（Standpoint）有專文重新肯定馬丁路德，認為他是 500 年來西方最勇敢的一個人。達芬奇的繪畫並無殺身的禍劫，馬丁路德卻隨時會被判火刑。

文藝復興的大前提，是要有人勇敢站出來，由常識和美學的角度，向極端思想和醜惡奮勇宣戰。但法國的左翼思潮提倡「政治正確」，本身已經成為教條，敢於反抗者，即被標籤為極右法西斯。現代西方，以大愛包容為口號，進而包庇包括恐怖主義在內的各類極端思想。

法國是馬克思和社會主義思想在西歐最嚴重感染的國家，爆發第二次文藝復興，馬克宏不要跟世人開玩笑。只要這位小鮮肉繼續示範老妻少夫大愛之道，在台上玩五年，不要淪為馬克思第二，已經是歐洲之福、世界之幸。

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