5月16日
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方俊傑：「天賦的禮物」——孩子的路由誰決定？

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電影「天賦的禮物」劇照
電影「天賦的禮物」劇照

漫畫英雄電影就似圍城，圍在城裡的人想逃出來，城外的人想衝進去。美國隊長 Chris Evans 已經講過好幾次頂唔順，好想拍返「天賦的禮物」（Gifted）一類言情電影。拍完「心跳 500 天」（500 Days of Summer）後一舉成名，接連拍了兩套怪怪蜘蛛俠的導演 Marc Webb，應該很有同感。

在「天賦的禮物」，Chris Evans 不用拎起盾牌打救地球，他只是一個受到自殺妹妹委託的大學教授，代為照顧初出生的女嬰，即係自己個外甥女。本來就無乜問題，夠錢請個奶媽或褓姆就可以，點知個小妹妹得到母親的優良 DNA，同樣是個數學奇才，如果被怪獸家長型的外婆知道潛能非凡，必定加以栽培，就會跟一生毫無自主權的母親踏上同一條悲慘舊路。舅父把心一橫，放棄人工高福利好的筍工，大好前途也不愛，就跟外甥女移居隱世，將天才型外甥女當成普通學生一樣照顧，希望平凡是福。

電影「天賦的禮物」劇照
電影「天賦的禮物」劇照

如果，個外甥女只似一般香港中產家庭的小朋友，天資沒甚麼出類拔萃，但一出生便被強迫學外語學樂器學運動學談吐，參加無數比賽，花生友們應該會很支持舅父的決定，至少避免到一宗高空跳樓事件，然後大力抨擊外婆往後爭奪撫養權的行為。偏偏位天才女童只得六、七歲，但智商跟成人沒有太大分別，只有更高，你硬要她跟其他同齡小朋友做朋友，實在是折磨。要一個解到超高階數學方程式的人，日日在計算加減乘除，對社會對其他人類來說，也實在是浪費。沒有明顯的分出一個全對一個全錯，兩邊角力如何取得平衡，就是電影最引人入勝的地方。然後，經過連番波折後，女童可以得到特殊教育，學習適合自己程度的數學課程；同一時間，她又可以開開心心跟女童軍們玩得高高興興，因為要學習同齡人士應該要接受的紀律。好像完美。我反而有點失望，因為這只是成年人的一廂情願，是執行最有利社會運作的方法。

電影「天賦的禮物」劇照
電影「天賦的禮物」劇照

情況是，代表理性的外婆，覺得孫女要善用天賦，一定要跟成人學習。舅父覺得有道理，接受了。代表感性的舅父，覺得外甥女要好好生活，一定要跟同輩玩耍。外婆覺得有道理，接受了。先不說兩者究竟可否並存，我最質疑是為甚麼沒有人尊重女童的所思所想？大家已經好心地鋪好所有道路。因為成年人總是覺得自己比小朋友知得更多安排得更好，卻從來不會理解當事人可能不需要最好，只需要最適合自己的。只有自己才明白甚麼是最適合自己的。女童的媽媽選擇自殺，不是因為不喜歡數學也被迫學習數學，也不是因為成長過程沒甚麼正常社交，是因為從來沒有選擇權呀！「天賦的禮物」是好看是感人的，但劇情安排始終離不開成年人渴求的合理安排，沒有趁機會提供一種能夠教導世人重新思索的方向，真的很浪費。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
方俊傑 特事特辦

方俊傑，利物浦球迷，前「壹週刊」生活組編輯。主打電影介紹、人物專訪、體育專欄、電視表。著有小說「失戀二十」。

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