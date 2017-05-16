如何讓職業「經得起未來」考驗？

在可見的未來，即使人工智能還沒有進展到「攻殼機動隊」的局面，但是大量工作即將被取代已經不是危言聳聽。如何「經得起未來」（future-proof），經得起未來自動化浪潮的洗禮，是當今職場上最為熱門的一個話題。
英國最大的求職搜索引擎 Adzuna 分析全英國去年約 120 萬個空缺職位，其中約 8.71% 的職位最有可能不到 20 年內就會被取代，最高比例是司機，其次為接待員、會計、勞工和侍應。金融業的初級僱員有 57% 的人相信自己的職位將被智能化取代，而 84% 的人認為自己有必要致力於個人增值。還有倉務、製造、組裝、以及行政等都含有智能化工作程序的行業，也將會面臨急劇的改變。倉務所受的威脅最大，高達 43.37% 的職位都被列作「高危」。
但英國特許公認會計師公會（ACCA）主席 John Williams 認為，智能化並不等於會計行業的終結：「智能化指的是取代工作程序中重複的步驟，譬如填表、轉帳等，這是金融業不可避免的轉型階段，但依然需要人手對於全局的控制，智能化也不能取代建立客戶關係，或者整個系統及所有員工。會計的工作內容，將由過往只負責保管數據和資產，轉型為商業合作夥伴。」
Adzuna 的創辦人之一 Doug Monro 稱：「20 年內求職市場必有顯著變化，精明的打工族和僱主已經著眼於發展個人技能，以求在智能化潮流中脫穎而出。」
有甚麼工作能夠 future-proof？目前已經受智能化影響的行業有：旅行社、藥劑師助理、設計工程師、IT 分析員和翻譯。最不受影響的行業包括教師、社工、IT 和護理，比例都在 2% 以下，換言之，愈是需要與人互動、人際交流的工作，愈經得起考驗。因此，部分低技術工作不見得會受智能化影響，譬如美甲師、按摩師、大廚、酒保，鏟車司機。
為保自己 future-proof，求職及營商環境顧問公司 Change Meridian 主席 Michelle Gibbling 有以下貼士：
- 給自己定位：確定自己能夠為公司創造的價值。新型公司不再依賴制度，而是每一個僱員所能帶來的增值，因此不要指望公司指定你的職責範圍。
- 找出自己的強項：如何持續發展職業，有賴於你和職業的聯繫有多強。不要守株待兔，要不斷學習新事物，開拓新的工作範圍，掌握跨行業的知識。
- 建立人際網絡：未來許多工作都是以網絡相聯繫，未必能從招聘渠道得知。保持和不同領域的人聯繫，了解最新趨勢，才能接觸到新機會。
- 自我預期的管理：對機會保持開放的態度，主動尋找發展職業的途徑，而非迎合別人的期望。
- 不開口就沒有：要主動表達自己在工作上的期望和需求，如果你想涉足其他工作範圍，就要主動爭取機會。因此，你必須善於處理人際關係，當然前提是做好本份。
- 休息：從裡到外好好照顧自己，保持精力充沛，充足睡眠，定期運動以及其他活動，「身體是革命的本錢」。