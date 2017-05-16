如何讓職業「經得起未來」考驗？

在可見的未來，即使人工智能還沒有進展到「攻殼機動隊」的局面，但是大量工作即將被取代已經不是危言聳聽。如何「經得起未來」（future-proof），經得起未來自動化浪潮的洗禮，是當今職場上最為熱門的一個話題。

英國最大的求職搜索引擎 Adzuna 分析全英國去年約 120 萬個空缺職位，其中約 8.71% 的職位最有可能不到 20 年內就會被取代，最高比例是司機，其次為接待員、會計、勞工和侍應。金融業的初級僱員有 57% 的人相信自己的職位將被智能化取代，而 84% 的人認為自己有必要致力於個人增值。還有倉務、製造、組裝、以及行政等都含有智能化工作程序的行業，也將會面臨急劇的改變。倉務所受的威脅最大，高達 43.37% 的職位都被列作「高危」。

但英國特許公認會計師公會（ACCA）主席 John Williams 認為，智能化並不等於會計行業的終結：「智能化指的是取代工作程序中重複的步驟，譬如填表、轉帳等，這是金融業不可避免的轉型階段，但依然需要人手對於全局的控制，智能化也不能取代建立客戶關係，或者整個系統及所有員工。會計的工作內容，將由過往只負責保管數據和資產，轉型為商業合作夥伴。」

Adzuna 的創辦人之一 Doug Monro 稱：「20 年內求職市場必有顯著變化，精明的打工族和僱主已經著眼於發展個人技能，以求在智能化潮流中脫穎而出。」

有甚麼工作能夠 future-proof？目前已經受智能化影響的行業有：旅行社、藥劑師助理、設計工程師、IT 分析員和翻譯。最不受影響的行業包括教師、社工、IT 和護理，比例都在 2% 以下，換言之，愈是需要與人互動、人際交流的工作，愈經得起考驗。因此，部分低技術工作不見得會受智能化影響，譬如美甲師、按摩師、大廚、酒保，鏟車司機。

為保自己 future-proof，求職及營商環境顧問公司 Change Meridian 主席 Michelle Gibbling 有以下貼士：