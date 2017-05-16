5月16日
達克效應：愈無知愈易高估自己
味道的科學
陶傑：小鮮肉是文藝復興新領䄂？
瑞典告別現金：捐款也可用卡
為何總是在星期一心臟病發？
如何讓職業「經得起未來」考驗？
大腦亢奮難以成眠？7 項助眠建議
Chester Ho：WannaCry 後，只會有更多的勒索病毒
Live Norish：挪威跳蚤市場的環保潮流
方俊傑：「天賦的禮物」——孩子的路由誰決定？

味道的科學

A+A-
圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

同樣解作味道，英文中「flavor」和「taste」卻有基本分別：taste 專指嚴格意義上的味覺，例如甜、酸、苦、鹹、鮮味（umami），flavor 則泛指風味、嗅覺加口感。當我們談論味道（flavor），說的是大腦對不同資訊的整體反應。

有舌頭，才有味道。現今公認 5 種基本味道均產生於舌頭上的味蕾感受器，不過味道生產工序並非如此簡單，一來或者尚存其他基本味道未獲承認，Bob Holmes 引述多種研究，表示諸如水、鈣、脂肪酸（fatty acids）、澱粉感（starchiness）甚至二氧化碳均是眾多候選對象之一。

Bob Holmes 在論著中表示，飲食比任何活動動用更多大腦系統。
Bob Holmes 在論著中表示，飲食比任何活動動用更多大腦系統。

二來一如上述，味道並非單指味覺，而需倚賴其他感官，交感作用亦會影響味道，特別是鼻後嗅覺（retronasal olfaction），即從口腔和咽頭嗅聞氣味。當患上感冒鼻塞，往往會覺得食物「淡而無味」（tasteless），但事實恰好相反，鼻塞人士正正用到味覺（taste）本身，只是嗅覺欠奉，影響了味道感受，因此應作「淡而有味」。

心理作用亦會左右味感。曾有實驗顯示，同一種酒，兩樽標示不同價錢，先後給予同一個人品嚐，事後總會評價貴酒比較好喝。實驗對象並不只是吹噓或充內行，在其大腦快感地帶的確出現活躍反應，可說他們有真正享受到。Bob Holmes 表示，綜合意識會引發味道變異，很可能是人類獨有的性質。

生理因素對味道的影響一樣不容忽視。有人天生「supertaster」，味覺極度敏感，聽上去像超能力，但往往不會帶來愉快經歷，由於太多食物對其過激，敏感人士多數傾向揀飲擇食；又例如 Bob Holmes 在自己的基因序列發現一種變異基因 T1R3，令其對甜味反應較弱，一般人認為過甜的食物，對他可能只算適中程度。

Bob Holmes 斷言「飲食比任何活動動用更多大腦系統」，同時亦指出現時關於味覺及嗅覺的認識處於起步階段，連基本如嗅覺如何運作仍有爭議，舌頭怎樣感知鹹味和酸味的機制亦未清楚，概因比起視覺和觸覺等感官，味覺與嗅覺相對次要，相關研究自然較少。認識味道的科學，不只是為了方便為菜餚配對飲料、在婚禮上用廉價酒蒙混親友，更重要是破除飲食界的迷信（例如味精有害健康），建立正確觀念，從而推廣健康飲食。

相關新聞

為何星期一是心臟病發高峰期？

為何總是在星期一心臟病發？

圖片來源：路透社

大腦亢奮難以成眠？7 項助眠建議

圖片來源：Michela Simoncini / Flickr

致素食者：你不能避免的 7 種動物成份

第五味的來源：海帶。

甜酸苦鹹以外的第五味

fruit

水果表面的薄膜從哪來？

基因改造技術如要應用於人類，有何方面要注意？

如何規管人類基因改造？

飲食節目主持人 May 姐（馮美基）在節目經常使用「雞汁」調味。雞汁和雞粉或比味精形象健康，其實也含有多種增味劑。　「May 姐有請」劇照

味精 Q & A：有害定無害？

日劇「孤獨的美食家」劇照

紅眼：一個人吃飯的修行

本月熱門

Anschluss sudetendeutscher Gebiete

把 卐 字傳入德國的男人

shutterstock_214066240

懶，但又瘦又好體能的動物

圖片來源：路透社

陶傑：杜林普的傲慢

圖片來源：路透社

說的是日本製，靠的卻是外勞


昨日要聞
  1. 世界太複雜，模擬不了？Improbable 話 possible
  2. 致素食者：你不能避免的 7 種動物成份
  3. 怎樣減糖才是治本之道？
  4. 為何哺乳類大小便需時都差不多
  5. 窮得沒飯吃：美國學童「飯債」累累
  6. 做人要識嗌「唔好」
  7. 一封退回的信
  8. 鄭立：經濟獨立是獨立的首決條件
  9. 江皓昕：The Leftovers ——如果電視劇本也能贏諾貝爾文學獎
  10. 原人：跟長輩旅行其實唔難 帶媽媽十載走遍 15 國
星級話題
奧運|台灣|遊戲|美國總統|大腦|金融|溝通|機械人|社交媒體|第二次世界大戰|經濟|敍利亞|企業管理|攝影|時裝|健康飲食|工作|AI|NASA|音樂|香港|日劇|電影|恐襲|App|特首選舉|歐盟|全球暖化|毛澤東|梁振英|生物學|歷史|意大利|兩性|挪威|城市|研究|衣著|英語|美劇|廣告|生活|英超|特朗普|教育|Startup|北韓|希拉莉|電腦|學生|杜林普|足球|文學|科技|Brexit|林鄭月娥|企業家|親子|氣候變化|西班牙|非洲|投資|Facebook|移民|戰爭|醫療|單身|商業|公投|奧巴馬|記憶|疾病|共和黨|藝術|設計|社交|房屋|反恐|糧食|曾俊華|桌遊|google|樓市|生態|消費|小說|里約奧運|瑞典|丹麥|全球化|納粹|出版|傳媒|時尚|女性|動物|飲食|大選|伊斯蘭|運動|失業|家長|澳洲|ISIS|睡眠||語言|恐怖分子|基因|年輕人|子女|逃稅|美國大選|環保|大數據|品牌|性愛|哲學|恐怖主義|潮流|脫歐|Netflix|食物|自由|總統|企業|智能手機|建築|貧富懸殊|宗教|難民|學習|創業|網絡||污染|心理學|眼疾|board game|插畫|希特拉|閱讀|特首|太空|民主|愛情|情緒|倫敦|旅遊|人工智能