為何總是在星期一心臟病發？

星期一是心臟病發的高峰期，歷年已有不少統計證實，最新一項來自日本旭勞災醫院的調查，院方量度多名日班員工的脈搏及血壓發現，星期一上午的心臟負荷普遍大於週五任何時段，意味其間較易誘發心臟及腦血管疾病。為何星期一會特別容易發病？

歷年全球大量研究顯示，心臟病發不止有季節性，更有「星期性」，死亡率往往週末偏低，週一飆升，翌日開始下降。歐洲流行病學期刊（European Journal of Epidemiology）2005 年整合過往研究指出，成年男性在星期一心臟病發的機率平均高出兩成，女性則高 15%。

醫學界解釋眾說紛紜，日本旭勞災醫院的分析歸因於假期過後的上班壓力，皮質醇（cortisol）與腎上腺素（adrenaline）等壓力荷爾蒙急升加重心臟負荷所致；2000 年英國醫學期刊（British Medical Journal）一項研究則指，部分人士在週末假期往往攝取較多酒精量，或是誘因之一。

亦有研究指出，連退休也不能倖免星期一症候群。調查發現，退休人士在星期一的心律不整（Arrhythmia）率同樣較平日高，或因人體早已習慣週一工作模式，自動定時釋出壓力荷爾蒙，同樣會增加心臟病發及中風等疾病風險。

那麼如何預防週一大劫？週末及放假期間應慎防放縱飲食，平衡脂肪、糖份和酒精的攝取量，有助避免「假期心臟症候群」（holiday heart syndrome）；亦有建議星期日應較早就寢，確保充足睡眠；旭勞災醫院院長木村玄次郎則認為應該減少週一的工作量。可以說，星期一憂鬱有理、懶散無罪。