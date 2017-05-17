5月17日
一家日本茶泡飯公司，掀日企收購英企潮
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一家日本茶泡飯公司，掀日企收購英企潮

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rice soup

日本 SoftBank 公司總裁孫正義砸下 320 億美元買下英國導體晶片設計商安謀（ARM）時，他一定沒想到，會帶動一波日本企業收購英國企業的浪潮。

茶泡飯，米飯上堆著配料，再淋上綠茶高湯，一道歷史數百年、日本鄉間的傳統料理。不像拉麵、魚生、壽司風靡全球，這道料理出了日本，幾乎不會有市場。但一家日本頂級茶泡飯即溶包生產商龍頭「永谷園」，竟然也搭上了這波購併英企浪潮之中。

2016 年底，永谷園斥資 1 億 3,000 萬美元（約 10 億港元）收購英國食品集團 Chaucer Food Group。該公司是美國最大麥片生產廠家樂氏（Kellogg’s）與百事公司（PepsiCo）的冷凍水果、蔬菜供應商。相較於電子業與製造廠，這筆交易金額並不算驚人，但背後代表的意義相當重大。永谷園成立 63 年來，始終是家低調保守的家族企業，規模也僅是中小型，一出手竟然就瞄準了英國食品配料大廠。社長永谷泰次郎為了促成合作，甚至親自飛到英國，端出自家招牌茶泡飯與味噌湯產品，征服執行長 Andy Ducker 的胃，也順帶買下了他的公司。

永谷園只是這波購併浪潮中的一個小案例。根據追蹤購併的數據分析商 Dealogic 統計，2015 年，日企一年購併了 29 家英企，但金額僅 95 億美元；2016 年，購併數字攀升到了 37 家，總金額飆高到 335 億美元。以購併金額計，成長了超過 3 倍。

為何會有這樣的趨勢成形？主要是去年英國脫歐公投後，導致英鎊兌日元大貶，購併成本大幅降低，日本租賃集團歐力士（Orix）代表董事兼集團 CEO 井上亮解釋，脫歐公投導致英鎊大貶值，在英國法律基礎穩健可靠的前提下，此時正是「最佳良機」：「一旦不確定因素消除，價格馬上就會回升，所以我們得盡快搶進。」永谷園的購併顧問 DC Advisory 執行董事牧野宏生亦指：「雖然還有許多不確定性在，但英鎊兌日元貶值，日本企業因此感覺到千載難逢的機會來了。」

圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

富而德律師事務所（Freshfields Bruckhaus Deringer）執行董事 Edward Cole 也表示：「從日本的立場來看，現在時機正好，因為其他國家保護主義或其他壓力壯大，只會提高經商門檻。」匯率只是其中一項，重點還是整體國際政經局勢的改變。英國的勞動條件穩定，美國卻是國家保護主義興起。對日本企業來說，現在買進英企就像參加每年一次的特價大拍賣，「你能用這樣的價格買到 Burberry、Dunhill，幹嘛硬是要穿 Levi’s 牛仔褲呢？」

不過，在今年英國大選結束，進入脫歐實質談判進程後，日本關注的話題已從大肆血拼變成如何降低負面影響。日前日本首相安倍晉三與英國首相文翠珊會晤，就要求對方必須確保日企在英國的投資不會有問題，並要求脫歐過程必須透明公開。

這兩個位於地球彼端的島嶼強國，正邁入一個微妙難言的關係。

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