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鄭立：豬西遊記——新手入門之謝絕爛尾工程

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豬西遊記（Via Nebula）這個遊戲，基本上是個供求遊戲。這遊戲的特色，就是你做甚麼都會有分數，你去開發一個新的資源供給有分數，你去消費資源搞建築有分數，你去把資源連起來促進交流都有分數。

即使隨便開挖一個新的資源點，你都可以得到一兩分。問題是你不能不斷的開挖，因為你的工人有限，這遊戲要求你場上的工人要做完之前的工作，才可以拿回手上再用。不論是建築還是開採工人都一樣，所以這遊戲最需要的是你盡快做完你之前開了的頭，不要爛尾，如果一堆東西虎頭蛇尾的話你就很難玩下去了。換句話說，開採了的資源就要盡快採完，開始了工程的工地也最好盡快起完。

via nebula首先，最基礎的是開採資源，這遊戲你本來只要篤篤手指就可以開採某個資源，而你開始開採後，就要快速找人消費掉，不是你自己消費掉，就是別人消費掉。因為你的開採隊數量有限，那代表你自己最多能夠製造多少種資源供應。比方說，二人遊戲中，你有三個開採隊，代表你最多只能提供三種不同的資源。所以光靠自己，最多只能起好一個需要三種資源的建築物，在你開採完其中一種資源前，你不能開採第四種，如果你目前是興建需要四種資源的建築物，你就很容易卡住。

所以一般來說，你要先看看外面的公共建設，有哪個資源是最常用的，就先開採那種資源，保障你的資源會盡快被用掉，不管是自己用掉還是其他玩者用掉，好釋放你的開採隊。盡可能不要用多過一支開採隊，去開採同一種資源。

要消費資源就一定要有工地，因為資源要和工地相連，工地才可以拿到資源。所以工地最好接近你需要的資源，特別是放在你自己的採集點中間，其次就是最多採集點附近。這使你能夠有機會拿到不同種族的資源，不管是誰開採的。要記著的是，不要隨便拿用不上的資源，因為拿多了是會扣分的，除非你沒辦法了，急於要結束一個採集點，那就要衡量你是否值得扣上一分去釋放你開採隊自由。

在二人遊戲的時候，因為開採隊會多了一個，所以比較不會卡住採集點。以採集點去取分也會比較容易，在遊戲中很容易就會用過五個以上的採集點，如果在二人遊戲中起到那個「每個採集點一分」的建築物，很容易就會爆上高分進而取得勝利。所以在二人遊戲當中，經營採集點是比其他做法強勢的。

至於建築這種方法，與其說是取分的主要方式，不如說是控制遊戲流程的方式。因為有人建五個建築就能觸發遊戲結束，所以跟人數無關地，也沒有哪個人數特別有優勢，但是建築本身是不可或缺的。但是無疑，那個「每採集點一分」的建築物，在人數少時十分強勢，人數增加後就會變弱。

重點是，這遊戲既然是供求遊戲，自然是採集點多時，做工地的人有優勢；而工地多的時候，主力採集點的人有優勢，並會拉至供求平衡。不過你也可以倒轉，以製造失衡，卡住敵人使對方不能動彈，例如刻意用光一種對方很難拿到的資源，或者妨礙對方取得那種資源，將敵人卡住也是上策，所以一開始看清楚資源的分佈就很重要了。

新手懂得這些再玩下去，會發覺這遊戲其實是非常容易上手的。

以上圖片取自 boardgamegeek.com
※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
鄭立 今晚Board野夜唔夜呀

鄭立，Cheng Lap，香港人。從不被寄望的職校生到取得香港中文大學比較史學碩士，曾任教職，後轉行創辦公司並開發電腦遊戲「民國無雙」。長於議題思辨、邏輯推演，評析經濟與政治局勢。現於香港「明報」，台灣 udn 「鳴人堂」專欄，以及 PTT 論壇發表文章。著有「有沒有 XXX 的八卦」。作者臉書：Cheng Lap。

https://www.facebook.com/leglory1988

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