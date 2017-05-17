請備份：8 招保電子私隱

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Facebook 創辯人 Zuckerberg 在一幅於辦公室拍攝的照片中，讓人得知他有以膠紙遮蔽鏡頭的習慣。
因以「dadada」作為多個社交帳戶密碼而讓多個帳戶遭入侵的 Facebook 創辦人 Zuckerberg，在一幅於辦公室拍攝的照片中，意外讓人得知他有以膠紙遮蔽鏡頭的習慣。

WannaCry 讓全球電腦用家人人自危，沒想過電腦危機那麼遠這麼近，一時人人關注電腦安全。及時更新系統和程式、不打開可疑電郵和網頁、不隨便安裝不明程式，即使如此，電腦也中招，實在是非戰之罪。不過，在電子網絡世界危機四伏的，除了是個人電腦安全，還有你的個人資料安全。開源社群 Free Code Camp 創立人 Quincy Larson  在博客上提出多項建議，更好保護你的電子私隱

1. 使用雙重認證

多一重認證，多一重保障，最簡單的道理。對於經常要以電郵處理私密工作的人來說，則更有需要考慮應否使用雙重認證。例如 Gmail 在啟用雙重認證後，可以在其他設備登入時，另外收到由系統傳送至手機的驗證碼。

2. 開啟電話密碼保護

以美國法律為例，「美國憲法第五修正案」保障美國公民不得在任何刑事案件中被迫自證其罪，意味着如果警方要求公民提供手機的密碼，他們是可以拒絕提供。不過警方仍有機會成功向法院申請強制使用指紋解鎖。此外，美國有研究團隊表示製作成功率達 65% 的萬能指紋，密碼某程度比指紋解鎖更安全。

雖然某些手機在輸入錯誤密碼達一定次數便會完全鎖機，Larson 列出應避免使用以下簡易組合，以免遭輕易撞破，如 1234、9999、1111、3333、0000……

3. 於不同帳戶使用不同密碼

Facebook 創辦人 Mark Zuckerberg 的 Twitter、Instagram、LinkedIn、Pinterest 的帳戶，在 2016 年也曾遭入侵，原因是他竟在各社交網站的帳戶密碼都是一樣——「dadada」，黑客組織 OurMine Team 從 LinkedIn 盜取了他的密碼「dadada」，便連下數城。不欲一失足成千古恨，便不要重蹈 Zuckerberg 的覆轍。

4. 加密硬碟

Windows 7、Windows 10 專業版（BitLocker）與 MacOS （FileVault）均有預設的硬碟加密工具，如有需要可使用。

5. 使用加密通訊 App

Larson 推薦通訊應用 Signal，堪稱最保密的通訊應用程式，且完全免費。

6. 無痕瀏覽器不代表安全

即使你正在使用瀏覽器的「無痕」功用，實際上仍有人可得到你的瀏覽記錄，包括互聯網供應商、在上網地點管理網絡的管理員、瀏覽器的製造商。此外，透過監察裝置的電池狀態、瀏覽器的字型組合等特徵，仍然有機會追蹤閣下的網絡行蹤。

真的要無痕上網，Larson 推薦使用 Tor（The Onion Router，洋蔥路由器），提供匿名對外連線服務。缺點是慢，和非常慢。

7. 使用 DuckDuckGo 搜尋

如果對匿名搜尋有着偏執，Larson 推薦 DuckDuckGo 搜尋器。缺點是要犧牲 Google 較精準的搜尋服務，畢竟 Google 的生意之道就是研究大量用戶數據來提供搜尋結果。

8. 遮蓋你的網路攝影機

這點很簡單，你的電子產品無時無刻都有機會被入侵，最安全的做法就是遮蓋它。因以「dadada」作為多個社交帳戶密碼而讓多個帳戶遭入侵的 Zuckerberg，也有以膠紙遮蔽鏡頭的習慣。

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