中國式弔詭：沒有沙麈，空氣更污染

沙麈多，污染重；沒沙麈，污染更重。如此弔詭的現象，正是中國的空氣質素。

數以千萬計的中國人持續承受嚴重空氣污染，工廠及燃煤電廠被視為最大元凶。過去多份研究估算，惡劣空氣一年造成 160 萬人離世，佔整體死亡率的 17%。但太平洋西北國家實驗室在期刊 Nature Communications 發表的研究顯示，從戈壁沙漠吹來的沙麈，能調節國內的人為污染。

研究團隊利用電腦模型，模擬該地區 150 年來的風沙模式後，發現沙塵會改變大量日照的方向。研究主要作者 Yang Yang 解釋：「大氣中的沙麈減少，導致更多太陽輻射抵達地面，削弱了陸地與海洋的溫差，影響風的流動，導致中國東部的空氣凝滯，積累空氣污染物。」

縱然粉塵排放量少近三分一，對風速的影響仍相對較小，每小時減了幾乎不到十分一英里。但在廣闊的範圍大規模發生這種情況，即使是風速上的小變化，也能令中國東部的空氣污染物，在冬季增加 13%。Yang Yang 補充：「沙麈的來源有兩個：一是戈壁，二是西北部的高地。但我們發現戈壁的影響較大。」

近日另有研究顯示，2013 年華東地區霧霾不散，是前一年北極海冰融化，以及西伯利亞強勁降雪，擾亂了大氣環流的結構所致。Yang Yang 表示：「我們擁有相同機制：風力減弱導致更多污染。惟雙方對此有不同觀點。他們看到海冰，而我們發現風與沙麈的相互作用，亦能導致風力減弱。我認為兩者同樣重要。」

Yang Yang 及其團隊相信，他們的發現或為一些更廣泛的問題，包括自然與人造噴霧劑的相互影響，帶來更多資訊。但除此之外，這研究還讓人類上了重要一課：沒有沙麈之下，你所呼吸的空氣，其實並沒好轉，反而變得更差。「有也死，沒有也死。」加州斯克里普斯海洋研究所的 Lynn Russell 教授這樣形容。

「排放粉塵會降低能見度，但對於空氣質素，則並非那麼有害。」她警告：「若非整年沙麈漫天，你或會為之高興，花更多時間於室外。然而，這其實代表了，你在更有害的空氣下，逗留更長時間。」