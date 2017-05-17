5月17日
一家日本茶泡飯公司，掀日企收購英企潮
中國式弔詭：沒有沙麈，空氣更污染
陶傑：紅樓夢中的女特首
讀詩是怎樣的感覺？
守秘密有害身心
請備份：8 招保電子私隱
為學
阿嬋：柏林互動博物館　寓歷史於娛樂　
奧比斯：改變對戴眼鏡的負面印象
鄭立：豬西遊記——新手入門之謝絕爛尾工程

中國式弔詭：沒有沙麈，空氣更污染

A+A-
圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

沙麈多，污染重；沒沙麈，污染更重。如此弔詭的現象，正是中國的空氣質素。

數以千萬計的中國人持續承受嚴重空氣污染，工廠及燃煤電廠被視為最大元凶。過去多份研究估算，惡劣空氣一年造成 160 萬人離世，佔整體死亡率的 17%。但太平洋西北國家實驗室在期刊 Nature Communications 發表的研究顯示，從戈壁沙漠吹來的沙麈，能調節國內的人為污染。

研究團隊利用電腦模型，模擬該地區 150 年來的風沙模式後，發現沙塵會改變大量日照的方向。研究主要作者 Yang Yang 解釋：「大氣中的沙麈減少，導致更多太陽輻射抵達地面，削弱了陸地與海洋的溫差，影響風的流動，導致中國東部的空氣凝滯，積累空氣污染物。」

縱然粉塵排放量少近三分一，對風速的影響仍相對較小，每小時減了幾乎不到十分一英里。但在廣闊的範圍大規模發生這種情況，即使是風速上的小變化，也能令中國東部的空氣污染物，在冬季增加 13%。Yang Yang 補充：「沙麈的來源有兩個：一是戈壁，二是西北部的高地。但我們發現戈壁的影響較大。」

成也沙塵，敗也沙麈？片來源：路透社
成也沙塵，敗也沙麈？圖片來源：路透社

近日另有研究顯示，2013 年華東地區霧霾不散，是前一年北極海冰融化，以及西伯利亞強勁降雪，擾亂了大氣環流的結構所致。Yang Yang 表示：「我們擁有相同機制：風力減弱導致更多污染。惟雙方對此有不同觀點。他們看到海冰，而我們發現風與沙麈的相互作用，亦能導致風力減弱。我認為兩者同樣重要。」

Yang Yang 及其團隊相信，他們的發現或為一些更廣泛的問題，包括自然與人造噴霧劑的相互影響，帶來更多資訊。但除此之外，這研究還讓人類上了重要一課：沒有沙麈之下，你所呼吸的空氣，其實並沒好轉，反而變得更差。「有也死，沒有也死。」加州斯克里普斯海洋研究所的 Lynn Russell 教授這樣形容。

「排放粉塵會降低能見度，但對於空氣質素，則並非那麼有害。」她警告：「若非整年沙麈漫天，你或會為之高興，花更多時間於室外。然而，這其實代表了，你在更有害的空氣下，逗留更長時間。」

相關新聞

廢墟

煤之將死：19 世紀採冰業的教訓

波蘭霧霾勁過北京

倫敦霧非中國霾

梁迪倫：霧霾來了

學到嗎？巴黎撥開霧霾之道

陶傑：科學就是科學

28 幅圖回顧 2016

本月熱門

喵星人與汪星人血訴：兇手就是你這奴才！

全靠「專注」，SONY 王者歸來

如何能快速掌握一門外語？

唐明：妄人‧聖人‧小人


昨日要聞
  1. 達克效應：愈無知愈易高估自己
  2. 味道的科學
  3. 陶傑：小鮮肉是文藝復興新領䄂？
  4. 瑞典告別現金：捐款也可用卡
  5. 為何總是在星期一心臟病發？
  6. 如何讓職業「經得起未來」考驗？
  7. 大腦亢奮難以成眠？7 項助眠建議
  8. Chester Ho：WannaCry 後，只會有更多的勒索病毒
  9. Live Norish：挪威跳蚤市場的環保潮流
  10. 方俊傑：「天賦的禮物」——孩子的路由誰決定？
星級話題
疾病|時裝|兩性|女性|難民|伊斯蘭|年輕人|消費|運動|潮流|人際關係|學生|小說|App|時尚|林鄭月娥|睡眠|子女|特首選舉|特朗普|澳洲|大數據|企業管理|敍利亞|Netflix|日劇|工作||經濟|香港|NASA|社交|網絡|太空|音樂|Brexit|研究|總統|梁振英|教育|家長|英語|人工智能|恐怖主義|戰爭|眼疾|google|哲學|反恐|board game|AI|心理學|逃稅|全球化|生活|醫療|污染|建築|基因|傳媒|動物|閱讀|環保|第二次世界大戰|北韓|里約奧運|文學|曾俊華|插畫||大腦|脫歐|學習|溝通|生態|瑞典|宗教|單身|美國總統|旅遊|電影|奧巴馬|衣著|特首|移民|糧食|飲食|桌遊|氣候變化|ISIS|納粹|非洲|智能手機|美國大選|藝術|倫敦|毛澤東|自由|歷史|遊戲|科技|投資|設計|足球|大選|美劇|丹麥|意大利|公投|杜林普|親子|空氣污染|希拉莉|愛情|品牌|全球暖化|生物學|共和黨|樓市|失業|廣告|房屋|恐襲|語言|貧富懸殊|民主|創業|企業|台灣|商業|社交媒體|歐盟|情緒|西班牙|奧運|食物|攝影|恐怖分子|英超|出版|金融|記憶|健康飲食|電腦|城市|機械人|Facebook|性愛|希特拉|挪威