奧比斯：改變對戴眼鏡的負面印象

眼鏡，除了有糾正視力的功用外，亦是一種配飾，不少人更視之為型格的象徵，以不同顏色和款式的眼鏡來配合形象。然而，在一些發展中國家，仍然有許多人對配戴眼鏡有負面印象。例如在印度，家長擔心小朋友戴著眼鏡上學會被同學取笑、覺得戴眼鏡不好看、以為戴眼鏡就不可以做運動……

看見很多小朋友因為對戴眼鏡的負面印象，而錯失治療屈光不正的機會，奧比斯在印度與 Vision 2020 The Right to Sight – INDIA 合作，發起了一項名為 Spectacles Are Beautiful 活動，透過一連串有趣的活動，改變當地人對配戴眼鏡的印象，亦希望他們明白配戴眼鏡對糾正屈光不正的重要性。

印度女孩 Yashi 的故事，正好是一個最佳例子，說明一副眼鏡如何影響一個小朋友的生活。Yashi 今年 5 歲，在 Yashi 出生的時候，她的父母發現她的眼睛不自主地活動，但又擔心女兒年紀太小，不適合接受治療。現在的 Yashi 在接受治療及配戴眼鏡後，可以像其他小朋友一樣，快樂地跑跑跳跳，Yashi 更說她很喜歡自己的眼鏡！立即觀看影片，了解 Yashi 的故事。