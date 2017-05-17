據美國一項心理學研究，每人平均有 13 個秘密，其中 5 項不曾向人透露。常說秘密恰如大腦便秘，藏私之所以令人痛苦，不在乎秘密的內容，而在於隱瞞的意欲。

美國性格與社會心理學期刊（Journal of Personality and Social Psychology）一篇論文審視過往 10 項調查研究，整合 38 種類別共 13,000 多個秘密發現，出軌幻想、情欲、性行為及謊言屬於最常見的秘密，而且往往不會向任何人透露。

研究指出，秘密對心理的主要影響並非來自隱瞞時刻（例如說謊、轉移話題或刻意遺漏部分資訊），而是人們經常不由自主想起秘密。研究人員、哥倫比亞商學院管理系教授 Michael Slepian 表示，秘密是蓄意隱瞞的事情，即使說謊行為只限一次，甚至毋須刻意隱藏，有心為之已經構成秘密。

秘密需要私藏，因此守密人會感到孤獨，即使在毫無必要隱瞞的時刻，往往亦會主動想起。Michael Slepian 另一項研究顯示，受秘密困擾的實驗對象會覺得山路較斜、距離較遠以及需要消耗較多體力，彷似有實質重量向身體施壓，反映秘密對身心均有壓力感。秘密帶來孤獨甚至罪疚，人自然想逃避，但愈是逃避，就愈易記起。此外，未完成的目標較易吸引思緒，而守秘密正正是一項懸置任務：秘密只能一直保守，直到永遠。

秘密被視為有礙身心健康，一來往往與負面消息有關，二來會令人自覺對人不夠真誠，妨礙人際關係進展。其中一項審閱調查顯示，比起明確得知負面消息，情侶覺得隱瞞令人覺得更不坦誠，同時對生活亦會更不滿。換言之，影響並非來自秘密內容本身，而是隱瞞的意欲。既然守秘密的負面影響主要來自心理作用，意味可以從心態上改善。嘗試少些記掛，或是改變對某個秘密的想法，都會有助減輕身心負擔。當然最根本的方案，就是開心見誠。