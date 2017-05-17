阿嬋：柏林互動博物館　寓歷史於娛樂　

近日傳媒圈都在討論內容是否已死，然後又很自然地討論到內容和形式的關係，如何能夠把顧此失彼變成相輔相成？於 2006 年開館的 DDR Museum 已想到寓歷史於遊戲和娛樂，形式和內容相輔相成，才是博物館留住訪客的王道。

位於柏林 Spree River 河岸，細小的博物館，不消十分鐘就能光走一圈，但館內展出近數以萬計的東德時期生活用品，大至汽車，小至洗頭水，嚴肅至拷問房，輕鬆至流行音樂，包羅萬有，是少有地生活化的博物館，在這裡可輕易花上一二小時。

除了展品，展覽方式也十分入屋，運用大量的新媒體科技以及加上出奇不意的互動元素說故事，看歷史。展品大多可以任意觸摸，文字資訊也不是乖乖地掛在牆上，而是得多手地打開櫃門、抽屜才看到。場內有模擬監聽房和監獄可走進去親身感受空間和試用裝置，甚至有一台改裝過的 Trabi 汽車，遊客可透過模擬駕駛器，模擬在東德街頭駕車（雖然街道變化不大，而且大部分排隊試玩的都是男孩子，而看來他們也只是當作另類「打機」而已）。