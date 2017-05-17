阿嬋：柏林互動博物館　寓歷史於娛樂　

近日傳媒圈都在討論內容是否已死，然後又很自然地討論到內容和形式的關係，如何能夠把顧此失彼變成相輔相成？於 2006 年開館的 DDR Museum 已想到寓歷史於遊戲和娛樂，形式和內容相輔相成，才是博物館留住訪客的王道。
位於柏林 Spree River 河岸，細小的博物館，不消十分鐘就能光走一圈，但館內展出近數以萬計的東德時期生活用品，大至汽車，小至洗頭水，嚴肅至拷問房，輕鬆至流行音樂，包羅萬有，是少有地生活化的博物館，在這裡可輕易花上一二小時。
除了展品，展覽方式也十分入屋，運用大量的新媒體科技以及加上出奇不意的互動元素說故事，看歷史。展品大多可以任意觸摸，文字資訊也不是乖乖地掛在牆上，而是得多手地打開櫃門、抽屜才看到。場內有模擬監聽房和監獄可走進去親身感受空間和試用裝置，甚至有一台改裝過的 Trabi 汽車，遊客可透過模擬駕駛器，模擬在東德街頭駕車（雖然街道變化不大，而且大部分排隊試玩的都是男孩子，而看來他們也只是當作另類「打機」而已）。
博物館剛開幕時，被指只是搭上由 2003 年電影「再見列寧」所引起的東德情懷熱（ostalgic）的尾班車，內容上輕視了東德政權的殘暴。但這次參觀，我和同行友人不單不覺得在美化東德，反而展示版的內容都有點嘲諷意味，開口埋口是東德有多封閉極權，人們的生活如何受到監控等等。館方有解釋說這種嘲諷口吻也是東德時期的特色之一，但先不管博物館的取態是否政治正確，單純以其展示方式的互動性，值得一讚。
去年，館方新增了家居部分，在公共生活和政治以外，展現東德的私人居住空間。新展場重構東德的家居，客廳、睡房、廚廁兼備。像真以及互動設計仍然是賣點，如睡房的衣櫃旁的電子鏡，當你拿起其中一件衣服拼在身上，電子鏡子會自動辨識並顯示出你穿上那衣服的模樣。
如此大眾化的弊處，是該館經常多人過旺角，要埋到展品身不是易事。最近查看館方的網站，發覺網上資料庫同樣過癮，網誌和資料庫定期發布由館長和團隊撰寫的展品介紹，如被稱為東德 Vogue 的時裝雜誌 Sibyelle，以及講解搜羅展品以及設計室內裝置的過程，當然不少得放上社交媒體「呃 like」，沒有傳統博物館的架子，線上線下努力接近大眾。未能親身到訪又想多了解一點東德生活瑣事的朋友，或者可先到網站頂頂癮。