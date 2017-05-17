5月17日
一家日本茶泡飯公司，掀日企收購英企潮
中國式弔詭：沒有沙麈，空氣更污染
陶傑：紅樓夢中的女特首
讀詩是怎樣的感覺？
守秘密有害身心
請備份：8 招保電子私隱
為學
阿嬋：柏林互動博物館　寓歷史於娛樂　
奧比斯：改變對戴眼鏡的負面印象
鄭立：豬西遊記——新手入門之謝絕爛尾工程

陶傑：紅樓夢中的女特首

A+A-
圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

女特首林鄭月娥還未上場，前任的梁振英與特區「太祖」董建華已經雙公蓋頂，一張男性霸權的家長網天昏地黑撒下來，將林鄭月娥的聲威罩住。

林鄭之誕生，由「特區太祖」董建華摟抱，再由梁振英這位「特區高祖」含笑加持。其中太祖董建華已經陷入閉目養神的狀態，但梁振英則在「過渡期」內極力奔走，除了「一帶一路」儼然是推行人，更在「大灣區」藍圖以主任級人物自居。此外財政司司長一職，亦暗示早已指定了陳茂波。

隨即梁振英又採取主動，率團遠赴北京，出席「一帶一路」宣講班，並提醒記者：高官團不帶林鄭月娥是中央的決定。言下之意，林鄭上台之後，中央信任我這個大帶一路大戰略顧問，多於信任香港小女子特首林鄭月娥。

從此林鄭每一份「施政報告」都必須配合「梁一帶」、「梁一路」、「梁大灣」這三道關卡。香港從此納入「國家發展大藍圖」之中，林鄭身為特首，其「高度自治權」，相信將會將一步萎縮至只能拍板在中環多建一座公廁、公廁內有幾多廁格，或者海底隧道巴尖沙咀和灣仔多建幾個巴士站。

除此之外，一切涉及大灣區「互動」和「一帶一路樞紐」的策略，必須預先提交梁振英辦公室予以審核批准 。

如此一來，林鄭月娥未來五年的日子怎麼過？這是中國父權專制社會內，香港大學的社會系和政治學都不曾教的一課。

但有沒有 Textbook？有。教科書就是「紅樓夢」其中的人物最堪玩味者（如果林鄭月娥懂得讀書的話）就是一個角色：王熙鳳。

相關新聞

陶傑：香港教育的深層次問題

陶傑：一帶一路也無法保障的缺失

陶傑：大灣區區長要回答的問題

唐明：猜猜誰來吃晚餐？

唐明：日長睡起無情思

陶傑：當女天主教徒登上王位

陶傑：媳婦和一隻公雞拜堂

包大人：林太，你的性格，決定我們的命運

本月熱門

喵星人與汪星人血訴：兇手就是你這奴才！

全靠「專注」，SONY 王者歸來

如何能快速掌握一門外語？

唐明：妄人‧聖人‧小人


昨日要聞
  1. 達克效應：愈無知愈易高估自己
  2. 味道的科學
  3. 陶傑：小鮮肉是文藝復興新領䄂？
  4. 瑞典告別現金：捐款也可用卡
  5. 為何總是在星期一心臟病發？
  6. 如何讓職業「經得起未來」考驗？
  7. 大腦亢奮難以成眠？7 項助眠建議
  8. Chester Ho：WannaCry 後，只會有更多的勒索病毒
  9. Live Norish：挪威跳蚤市場的環保潮流
  10. 方俊傑：「天賦的禮物」——孩子的路由誰決定？
星級話題
希特拉|單身|潮流|子女||貧富懸殊|英語|記憶|反恐|里約奧運|兩性|時尚|第二次世界大戰|企業|出版|飲食|足球|非洲|創業|性愛|學習|運動|意大利|自由|Netflix|總統|恐怖主義|電腦|疾病|公投|桌遊|音樂|金融|生物學|林鄭月娥|旅遊|文學|民主|動物|人工智能|挪威|澳洲|時裝|納粹|NASA|AI|共和黨|智能手機|樓市|健康飲食|醫療|宗教|奧巴馬|設計|美劇|女性|教育|大數據|香港|奧運|生活|難民|閱讀|空氣污染||家長|特首|研究|基因|經濟|網絡|遊戲|Facebook|小說|食物|Brexit|全球化|board game|伊斯蘭|哲學|恐怖分子|親子|眼疾|杜林普|App|攝影|台灣|倫敦|建築|愛情|移民|英超|消費|脫歐|污染|希拉莉|歐盟|年輕人|全球暖化|科技|毛澤東|品牌|曾俊華|google|美國大選|生態|氣候變化|社交|人際關係|特朗普|環保|特首選舉|溝通|商業|傳媒|美國總統|糧食|情緒|ISIS|社交媒體|城市|語言|心理學|日劇|房屋|大腦|西班牙|廣告|逃稅|失業|丹麥|工作|梁振英|衣著|歷史|北韓|大選|插畫|學生|機械人|投資|藝術|太空|電影|企業管理|恐襲|睡眠|戰爭|瑞典|敍利亞