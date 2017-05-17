陶傑：紅樓夢中的女特首

女特首林鄭月娥還未上場，前任的梁振英與特區「太祖」董建華已經雙公蓋頂，一張男性霸權的家長網天昏地黑撒下來，將林鄭月娥的聲威罩住。

林鄭之誕生，由「特區太祖」董建華摟抱，再由梁振英這位「特區高祖」含笑加持。其中太祖董建華已經陷入閉目養神的狀態，但梁振英則在「過渡期」內極力奔走，除了「一帶一路」儼然是推行人，更在「大灣區」藍圖以主任級人物自居。此外財政司司長一職，亦暗示早已指定了陳茂波。

隨即梁振英又採取主動，率團遠赴北京，出席「一帶一路」宣講班，並提醒記者：高官團不帶林鄭月娥是中央的決定。言下之意，林鄭上台之後，中央信任我這個大帶一路大戰略顧問，多於信任香港小女子特首林鄭月娥。

從此林鄭每一份「施政報告」都必須配合「梁一帶」、「梁一路」、「梁大灣」這三道關卡。香港從此納入「國家發展大藍圖」之中，林鄭身為特首，其「高度自治權」，相信將會將一步萎縮至只能拍板在中環多建一座公廁、公廁內有幾多廁格，或者海底隧道巴尖沙咀和灣仔多建幾個巴士站。

除此之外，一切涉及大灣區「互動」和「一帶一路樞紐」的策略，必須預先提交梁振英辦公室予以審核批准 。

如此一來，林鄭月娥未來五年的日子怎麼過？這是中國父權專制社會內，香港大學的社會系和政治學都不曾教的一課。

但有沒有 Textbook？有。教科書就是「紅樓夢」其中的人物最堪玩味者（如果林鄭月娥懂得讀書的話）就是一個角色：王熙鳳。