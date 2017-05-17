似是而非的比喻和詩語，令常人不免覺得詩歌深奧，難以捉摸。一方面讀詩需要深入的文本分析，讀者每每在多次重讀、思索、討論中進一步領略詩意，從而獲得更深的愉悅感；另一方面最原始的讀詩快感卻非來自冗長的賞析，而是甫讀畢詩作後當下的直觀——德國最近一個研究讀詩對大腦影響的實驗如是總結。

讀詩的愉悅感如何產生？德國普朗克研究院美學實證研究所的 Eugen Wassiliwizky，與德國及挪威多間大學人員組成的學術團隊進行實驗，研究人類讀詩時的腦部反應，論文在牛津大學出版期刊 Social Cognitive and Affective Neuroscience 發表。

研究團隊首先請 27 名受驗者聽別人讀詩，這些人當中有資深詩歌讀者，也有自認剛入門的新手。讀出的詩作包括德國著名詩人如 Friedrich Hölderlin、Friedrich Schiller、Theodor Fontane 和 Otto Ernst 的作品，另外也有參加者自選詩作包括莎士比亞、歌德、尼采等等。研究人員記錄讀詩過程中受驗者的心跳、表情，並通過儀器觀察其皮膚及手臂毛髮變化，當受驗者因詩句感到顫慄，需按下按鈕示意，直到顫慄感消失。結果顯示，所有受驗者在賞詩時都曾感到顫慄，當中 4 成人的皮膚更出現肉眼可見的疙瘩，與聽歌、電影配樂或觀看感人電影場景的百分比相近。不過賞詩對人造成的神經反應顯然是獨特的，腦掃描反映受驗者因而激活的多個大腦區域包括伏隔核（在大腦獎賞系統、調節情緒、安慰劑效果上具重要作用），是與聽音樂看電影截然不同。

通過實驗，Wassiliwizky 發現讀詩的快感確是慢慢堆疊而成。受驗者的皮膚電導率數據顯示，他們聆聽較易引起共鳴的詩作時，即使從未拜讀有關詩作，最早仍可在按下顫慄按鈕 4.5 秒前，就已下意識預期接下來的情緒覺醒，這在神經學上與期待獎賞（例如剝開巧克力包裝時湧現期待感）的機制相似，研究人員稱之為「pre-chill」。這類顫慄感和「預先顫慄」大多出現詩歌末段甚或結尾，研究人員認為這反映詩體產生愉悅感的方式有根本關係。

研究人員未能肯定為何詩歌和音樂對大腦的影響有異，不過 Wassiliwizky 懷疑關鍵因素在於受眾處理作品語義的過程：「語義元素對詩作是最不可或缺，而它的影響力又進一步被詩歌中的音樂及節奏特徵放大。因此，詩融合了語言與音樂元素，如果沒有語義，就無法達到其最大威力。」在部分與音樂尤有淵源的文化，又或韻律節奏特色較突出的語言，會使人對詩作特別敏感。除此之外， Wassiliwizky 也指出緊張的政治局勢也會提高人們對詩的興趣：「近的來說，阿拉伯之春期間就有不少阿拉伯詩人冒起而且獲得高人氣。由於詩詞擅表強烈情感，容易引起共鳴和傳唱，它完全滿足了政局動盪的時代所需的文學功能。」

詩人寫作又可否利用這種情感操縱？不無可能。要寫出引起眾人共鳴的詩趣，讓詩歌廣泛流傳，需要詩人千錘百鍊多次微調推敲出來，當中關鍵尤其在於雕琢令人印象深刻的部分——在 Wassiliwizky 的研究中，最能勾起聽詩人的情感的，正正是令他們記憶最深刻的部分。