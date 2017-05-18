六成半美國人：而我不知道北韓在哪

北韓整天威脅美國，說要炸其白宮殺其總統，好叫帝國主義者膽顫心驚。不過，美國人似乎沒怎在意，並未把這核武小國放在眼內。何以見得？因為他們連北韓在哪，其實都搞不清楚。

民調機構 Morning Consult 的合辦人兼首席研究員 Kyle Dropp 受「紐約時報」所託，於 4 月底的 3 天內，訪問 1,746 名美國成年人，請他們從世界地圖指出北韓的位置。結果，只有 36% 受訪者能夠答對，而其餘近六成半人，幾乎是亂點一通，從南韓、日本及蒙古，到澳洲、印度和伊朗，都有人猜。但更有趣的發現是，受訪者對北韓的位置認識與否，與支持美府採取哪種對朝策略有關。

實驗顯示，能正確指出北韓所在的受訪者，傾向認為外交和非軍事戰略較可取，包括進一步實施經濟制裁、對中國施壓讓其制衡北韓，以及對北韓的軍事目標進行網絡攻擊。相對於不知北韓正確位置的受訪人士，他們亦多視直接的軍事行動、特別是派遣地面部隊並不可取。這也是說，能認出北韓在哪的人，較不可能認同「美國應將北韓置之不理」的主張。

分歧的原因何在？教育程度是其一，擁有研究生學位的人成功率最高。年紀也是主因，接近半數 65 歲或以上的受訪者找到北韓，相信是韓戰對他們仍記憶猶新。認識擁有韓國血統人士，或是經常出國的人，亦較容易答對。政治取態也許亦起作用。平均來看，共和黨人、特別是共和黨男，比民主黨男較能答對北韓所在，他們亦較傾向贊成幾乎所有由研究人員提出的外交辦法。

美國人地理知識欠奉，並非甚麼新鮮事。羅珀民意研究中心（Roper Center for Public Opinion Research）在 2006 年進行的民調發現，在伊拉克戰爭期間，10 名青年當中，就有 6 人無法從中東地圖指出伊拉克（Iraq）所在；約 75% 受訪者無法識別伊朗（Iran ）或以色列（Israel）；僅半數人認出紐約州。但受訪者又不是軍官總統，不知敵國在哪兒，又有甚麼關係？

Harm de Blij 在 Why Geography Matters 一書中，形容地理學是「對付孤立主義和省級主義的絕佳解藥」，甚至批評「當美國的力量足以影響世界和各國人民時，美國公眾卻是全球最為地理盲的一群。」不少地理學家指出，這種空間文盲會令公民喪失框架，難以更實質性思考外交問題。俄勒岡大學地理學教授 Alec Murphy 表示：「缺乏地理知識，代表對國際事務的誤導性表述缺乏檢查。」

喬治華盛頓大學政治學教授 Elizabeth Saunders 倒認為，美國人縱可惡補地理，但要他們跟上外交政策的每個轉變，始終是難度太高。「人們不會花心思於政策訊息，但這是合理的。」她指美國人是「理性無知」，與其深入研究針對眾多國家的外交政策選擇，他們將自己的外交政策觀點，有效地外判給政界精英和新聞媒體。

有趣的是，美朝雖然敵對，但真正恨之入骨的，看來只有北韓人。洛杉磯時報前北京分局局長 Barbara Demick 曾指：「北韓人癡迷美國。」她接受雜誌「紐約客」訪問時表示：「他們認為美國需為朝鮮半島分裂負責，亦似乎相信自 20 世紀中期起，美國的外交政策都只圍繞『傷害他們』這單一目標。」所以想要狠狠地傷害北韓人？她認為做法很簡單。「直接跟他們說：大部分美國人根本不知北韓在哪。」