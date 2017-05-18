5月18日
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中國老大哥基因庫

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人權組織表示，中國對潛在威脅分子的監控已深入至生物層面，對象包括維吾爾族。　圖片來源：路透社
人權組織表示，中國對潛在威脅分子的監控已深入至生物層面，對象包括維吾爾族。　圖片來源：路透社

國際人權監察（Human Rights Watch）報道，中國公安部以服務人民為名，大舉向潛在威脅分子收集基因訊息，包括維吾爾族、移民工人及大學生。網媒 Quartz 警告，中國對人民的監控已深入至生物層面，「老大哥」基因庫現正逐漸擴張。

公安部聲稱擁有全球最大的基因資料庫，手握 4,000 萬人的 DNA 紀錄；相較以囚犯數量著稱的美國， FBI 則有 1,200 萬名罪犯的基因資料。人在中國，即使並無犯罪紀錄，一樣可被要求提供血液樣本，例如在新疆維吾爾族自治區去年規定，當地人如欲申請護照，一律須繳交 DNA 樣本，同時大舉購入基因測試工具配合措施。

國際人權監察駐中國總監 Sophie Richardson 表示，即使收集基因資訊有助打擊罪行，但亦不能釋除濫用嫌疑，特別是中國憲法第 130 條並無列明任何保障，而中國公安有權決定向任何人徵取基因資料，甚至毋須交代用途，獨立司法體系從缺之下，人民無從保障私隱，基因資訊極容易被當局濫用。

譬如 2013 年，山東濱州學院爆發一連串盜竊事件後，公安向 5,000 名男性大學生徵取 DNA 訊息，過程並無提供任何理由。移民勞工、上訪請願人士、政治異見分子同樣會被當局針對，2014 年貴州觀山湖區號稱為「建構和諧社區」，就向移民工人收集指紋及 DNA 樣本。

隨着中國方針愈來愈強調穩定，一國兩制逐步強調一國而非兩制，老大哥基因庫伸延至香港，恐怕只是時間問題？

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