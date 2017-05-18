方俊傑：「神劍亞瑟王」——溝埋做瀨尿牛丸呀

經典總會被不斷翻新。就拿「射鵰英雄傳」為例，你可以似 2017 年的電視劇，仍然追隨原著及舊版的路線，只在服裝、特技、背景等等地方加以強化。你也可以似王家衛的「東邪西毒」，只拿人物關係，再天馬行空地創作。甚至可以似網上的小說，變成現代校園版，變成香港樂壇版。乜都得。

「神劍亞瑟王」（King Arthur:Legend of the Sword）又是哪一種？我會形容是以上三種方法的混合。「石中神劍」的故事，我細細個就聽過啦。今日再拍，就算特技效果再驚人，如果故事跟足原著，恐怕都不夠吸引力。「神劍亞瑟王」就一於加少少，改少少，將拔出石中神劍者必為天生英格蘭王的傳說合理化，解釋埋塊石的起源，解釋埋亞瑟王的身世，解釋埋圓桌武士的來歷，再把梅林法師退役，由美女徒弟頂上，成為一個既保留傳統又可以自圓其說的新版。

不過，最重要的項目，還是導演 Guy Ritchie。拍「神探福爾摩斯」（Sherlock Holmes），成功將經典偵探小說翻新成玩味十足的現代版，「神劍亞瑟王」基本上是照辦煮碗，將故事時代背景保留不變，但人物的性格、談吐、行為舉止，和你和我根本完全沒有分別。然後，沿用「夠薑四小強」（Lock,Stock and Two Smoking Barrels）已經發明了的攝影、剪接手法，及一連串密不透風的對白。亞瑟王練到一身肌肉的一幕，最有象徵意義。亞瑟王原來是個在舒適堡教做 gym 的健身教練。

娛樂性算不錯，連碧咸都請埋來客串，導演其實都只求綽頭，不太注重整體質素。放在英國，幾好笑的，如果放在香港又得唔得呢？試幻想一下，假如黃蓉以一口港女腔講出純正 MK 話，嗌條仔做阿喂，或者靖靖呀，而並非傳統的靖哥哥，你會佩服創作者的新意，還是想作嘔呢？東邪用吹簫的時間來日日舉鐵，保持身型健碩，又得唔得呢？嗯，洪七公的說話節奏似個現代人般急促，感覺上是可行的。