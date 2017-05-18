5月18日
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文化決定人類演化進程？

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有理論指，人類創造文化，亦為文化塑造，演化歷程隨之與動物區別開來。

有說人禽之別，在於文化之有無。根據聖安德魯斯大學（University of St Andrews）演化及行為生物學教授 Kevin Laland，這種說法只對一半。動物也能模仿、發訊、運用工具，表現出獨特的行為，例如雛鳥會模仿雀群，學習唱出特定的頻率，近乎人類的文化；然而，猿猴無法像人一樣作曲寫詩，或是設計飛機大炮。箇中分別，Kevin Laland 認為在於人類既創造文化，亦為文化所塑造，從而發展出獨特的演化軌跡。

人類智能遠超其靈長類近親，幼兒對空間的認知能力已相當於成年猩猩，而在模仿及理解的社交方面，嬰兒思維也比猿猴複雜，後者能學懂符號表達，卻無法掌握語法，科學界普遍亦認定動物並不具備推理能力。Darwin’s Unfinished Symphony: How Culture Made the Human Mind 一書作者 Kevin Laland 引述一項跨學科研究表示，人類並非單純被動演化，智能、語言、合作與技術等特徵並非因應環境逐步演化而成，而是人類創造文化，再由文化促成。換言之，文化是造成人禽智力差距的主因。

大部分動物均需要透過模仿學習，由於隨時尤關存亡，動物對於模仿的對象及內容十分挑剔揀擇，而模仿必須準確而高效才算成功，演化過程於是有利於具有較強模仿能力的大腦。有靈長類研究發現，行為複雜程度與腦容量息息相關，腦容量較大的靈長類動物傾向模仿創新，使用工具的頻率亦多於腦容量較小的同類。不過，單靠文化智能無法造就高等文明，還需仰賴文化知識累積，而動物傳訊遠不及人類精準，限制了文化及社會發展，奠定人禽之別。

Kevin Laland 指出，人類傳訊之所以能如此精確，不單源於語言的發明，更是有賴教育的出現。教育行為鮮見於自然界，人類之間卻十分普遍。文化仰賴教育傳承，推動了教育的發展，並催生出語言。有理論指，語言種種特性－－特別是概括能力－－目的在於降低成本、提高準繩度以及擴闊教育範疇。憑藉語言，教育與文化得以同步演進。經由反覆演練文化活動，人類認知能力的演化優勢得以出現，不少基因研究指出，經社交傳播的技能已形塑人體及認知能力的演化過程至少 250 萬年。

Kevin Laland 主張，人類在模仿、教育、語言方面的能力促進了前所未見的人際合作，長年活於互助機制之下，「基因－文化雙重演化」（gene-culture co-evolution）創造出人類獨有的心理表現－－教育、言說、模仿、溝通等等，最終令人類與動物區別開來。文化看似是上層建築，其實是人類賴以為人的根基；人類演化一日不休止，文化就依然難以取代。

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